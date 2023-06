Borse in rialzo, sugli scudi i titoli della galassia Berlusconi

Prima seduta della settimana in rialzo per i mercati europei, che chiudono le contrattazioni guardando alle decisioni che le banche centrali adotteranno nella settimana. Milano +0,91% e Francoforte +0,93% Parigi +0,53%, Londra +0,11%.

Sotto i riflettori i titoli della galassia Fininvest, nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi.

Mediaset, dal che dal 2022 si chiama Media For Europe (MFE) ed è stata divisa in due classi, A e B, per contenere la diluizione del controllo in caso di operazioni straordinarie, ha chiuso in rialzo. Mfe A +5,86%, Mfe B +2,32%. In luce anche Mondadori . +1,54%, piu' contenuto il rialzo di Banca Mediolanum, partecipata dalla holding al 30%, salita dello 0,39%.

Discesa per i prezzi dell'energia sulla scia dei timori per la domanda cinese, con il Brent che si porta a 72,8 dollari al barile e il gas a 30,8 euro mwh. Si restringe lo spread 167 punti base, col rendimento decennale che cala al 4,04%.