Borse tutte negative, in Europa solo Milano si salva

Il capo della Federal Reserve Jerome Powell è stato molto chiaro nella sua audizione al Congresso: "L'inflazione si è moderata un po' dalla metà dello scorso anno" ma "il processo per riportarla al 2% è ancora lungo". Tassi di interesse più alti sono dunque necessari, "continueremo a prendere le decisioni riunione per riunione".

Quanto basta per far frenare tutte le borse. Le europee comprese, che infatti chiudono male la seduta: Milano è l’unica eccezione a +0,12%, mentre Londra cede lo 0,13%, Francoforte lo 0,55% e Parigi lo 0,48%.

Wall Street prosegue contrastata, in particolare il Nasdaq è pesante, cede oltre un punto: il settore tecnologico è quello che risente di più dei rialzi dei tassi, visto l'indebitamento necessario al comparto.

Tornando a Piazza Affari, al di fuori del Ftse Mib oggi riflettori accesi sul titolo Brembo in forte calo (-6,04%) dopo la decisione dello spostamento della sede legale ad Amsterdam. Un passo che non riguarda la sede fiscale: la società continuerà a pagare le tasse in Italia. Ma corrono indiscrezioni su possibile nuove mosse (fusione o acquisizioni) che sarebbero facilitate dalla legge di diritto societario olandese. E qualcuno - sempre solo rumors - parla dell'ipotesi di fusione con Pirelli, che unirebbe il produttore di pneumatici e quello di freni. Il titolo Pirelli però perde oltre un punto percentuale: confermata l'uscita di scena di Giorgio Bruno, già in predicato di diventare ceo, ma si è detto indisponibile ad assumere la carica.