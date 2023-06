Borse negative, ora tocca alla Bank of England

Inflazione e banche centrali protagoniste oggi, in negativo. Questa mattina, come da attese, la banca centrale svizzera ha alzato i tassi di 25 punti base, quella della Norvegia invece di 50 punti base, più dei 25 attesi.

Ora tutti gli occhi guardano a Londra: la Banca d'Inghilterra, che alle 13 comunicherà la decisione sui tassi. Le attese sono di una salita di 25 punti base, dal 4,50 al 4,75%. La domanda, però, è dove si fermeranno i rialzi. Perché ormai il cosiddetto tasso terminale, cioè quello di picco, comincia a essere indicato da alcuni analisti, al 6%. Significherebbe altri cinque rialzi da 25 punti base dopo quello di oggi. Questo dopo i dati di ieri sull'inflazione nel Regno Unito: quella generale non è scesa e quella di fondo è salita di 3 decimi al 7,1%.

Ieri il governatore della banca centrale statunitense, Jerome Powell, in un'audizione al Congresso ha detto che dopo la pausa di giugno serviranno altri rialzi dei tassi, il mercato ne mette in conto due da 25 punti base quest'anno.

Sui mercati tutto questo ieri ha portato al calo delle borse, in Europa e a Wall Street. A Milano, dopo il +0,12% di ieri, l'indice Ftse Mib segna -1,08%. Scendono anche Londra (-0,84%), Francoforte (-0,64%) e Parigi (-1,28%).

Negativi i future su Wall Street (-0,22% per quello sull'S&P500) dopo il calo di ieri.

A Piazza Affari sulle montagne russe Tim: in pochi minuti, poco dopo le 12, passa da migliore a peggiore titolo del Ftse Mib, alle 12.15 segna -3,45%. Oggi il cda, ci sono diverse ricostruzioni di stampa riguardo alla valutazione delle offerte per la rete arrivate da Kkr e da Cdp e Macquarie. Per la Repubblica si va verso l'esclusiva a Kkr. I cinque advisor concorderebbero sulla convenienza dell'offerta del fondo Usa rispetto a quella di Cdp-Macquarie.

In evidenza anche Brembo (-1,85%), ieri sceso del 6% dopo la decisione di spostare la sede legale in Olanda e il conseguente potenzialmente del voto maggiorato. L'obiettivo sembra essere la crescita per linee esterne. Il mercato ipotizza un investimento in Pirelli, di cui è già azionista al 6%. Investimento che però richiederebbe un aumento di capitale.