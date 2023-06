Borse piatte, Lagarde anticipa nuovi rialzi dei tassi. Milano in lieve salita grazie alle banche

«Il nostro lavoro non è ancora finito». In mancanza di un cambiamento sostanziale delle prospettive di inflazione, «continueremo a innalzare i tassi a luglio». Così la presidente Bce Christine Lagarde al Forum dei banchieri centrali di Sintra, in Portogallo. Concetti non piacevoli per gli investitori ma certo non sorprendenti. Gli indici azionari dopo il discorso sono scesi ma rimangono vicini alla parità: a Milano +0,30% per l'indice Ftse Mib, a Londra, Francoforte e Parigi quasi invariate.

A Piazza Affari si fa sentire il peso dei titoli bancari, +0,93% per l'indice Ftse All Share Banks. Tra chi scende invece ci sono i titoli tecnologici e quelli dell'energia, su cui incide il calo del petrolio: il Brent scende dell'1,4%, a quota 73,3 dollari al barile. Sale invece il gas, +2%, scambiato a 32,6 euro al megawattora. È però nettamente rientrata la fiammata di ieri mattina quando, dopo la crisi in Russia, il prezzo era arrivato a salire dell'11%. Sono poco mossi anche i future che anticipano l'avvio di Wall Street (+0,04% quello sul Dow Jones, +0,43% quello sul Nasdaq). Ieri a spiccare in negativo erano stati i titoli tecnologici quotati al mercato Nasdaq di New York: ci sono state delle prese di profitto per titoli come Tesla, Nvidia e Meta Platforms, che vengono da mesi di forti rialzi. A Piazza Affari è il giorno dello sbarco di Ferretti, società di yatch di lusso che da oggi avrà una doppia quotazione: la borsa italiana si somma a quella di Hong Kong dove era già presente. Il titolo a metà seduta è invariato, a quota 3 euro ad azione.