Borse positive nella settimana delle banche centrali

Apertura positiva per i mercati europei. Milano in partenza guadagna lo 0,5% nella settimana delle banche centrali: mercoledì, giovedì e venerdì le decisioni di Fed, Bce e Bank of Japan.

Gli investitori cercano di capire se, prima fra tutte, la Fed statunitense interromperà il percorso di rialzi dei tassi.

Dalla Svizzera oggi la notizia che Ubs ha formalmente completato l'acquisizione della concorrente rivale Credit Suisse, salvata su impulso delle autorità federali e che cessa così di fatto di esistere.

Sulle materie prime prosegue la mini fiammata del gas che risale a 32,6 euro Megawattora, ai massimi da 30 giorni, per via, probabilmente, di preoccupazioni legate alle forniture.