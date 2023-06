Brahim Diaz torna al Real, il centrocampista lascia il Milan dopo tre stagioni

Dopo tre stagioni in prestito al Milan , il trequartista spagnolo è tornato a Madrid per restare. Il trequartista spagnolo ha riposto alle domande dei giornalisti presenti alla sua presentazione: "Sono molto felice di tornare qui, nel miglior club del mondo. Il giorno più felice della mia vita? Sono molto contento, è il sogno di ogni bambino, sono rimasto tre stagioni al Milan e ciò che mi chiedevano era un rendimento abbastanza alto. Abbiamo riportato il Milan in alto. Quando sono arrivato a Madrid l'altra volta ero un bambino, ora ho giocato più partite, anche in Champions... Questo ti rende più maturo. Sono molto grato al Milan perché mi ha fatto crescere e mi ha aiutato molto in questi tre anni".

Il ritorno dal Madrid del trequartista, arriva in una stagione in cui nei Blancos non ci saranno più due grandi campioni come Benzema e Asensio, "sono due grandi giocatori, ha dichiarato Diaz, ma qui la pressione è sempre al massimo e tutti devono giocare al meglio. Sono comunque sicuro che rappresenteremo il Real Madrid da club più grande del mondo. Ancelotti? Non ho ancora parlato con lui, ma sono contento di poter lavorare con un allenatore così. Ho la fortuna di poter giocare con entrambi i piedi, credo sia un vantaggio, ma deciderà il mister come utilizzarmi".

Il giocatore ha voluto ringraziare il Milan sui suoi profili social, salutando con un messaggio il club rossonero: "Fin dal primo istante in cui ho indossato questa maglia, sapevo di trovarmi in un luogo speciale. A voi tifosi, cosa posso dire?! Siete i migliori. Questo addio non significa che vi dimenticherò, vi porterò sempre nel mio cuore".