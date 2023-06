Brasile, il gradimento di Lula scende al 37%. E gli evangelici lo fischiano alla "Marcia di Gesù"

Scende ancora l'approvazione del governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva in Brasile: è quanto rivela un sondaggio Ipec pubblicato oggi dal quotidiano O Globo, secondo il quale l'indice di gradimento dei brasiliani è calato al 37%, due punti percentuali in meno (39%) rispetto all'indagine condotta dallo stesso istituto l'11 aprile.

In base all'ultimo rilevamento, l'esecutivo è disapprovato dal 28% della popolazione (in aumento di due punti rispetto ad aprile, quando era al 26%), mentre il 37% lo considera “regolare”. Il margine di errore del sondaggio è di due punti percentuali in più o in meno. Per questo rilevamento, Ipec ha intervistato duemila brasiliani tra l'1 e il 5 giugno in 127 differenti città del Paese.

Dati forse inattesi da parte del capo di Stato carioca, soprattutto alla luce dei recenti provvedimenti in materia fiscale che, nelle sue intenzioni, avrebbero dovuto far risalire il suo gradimento nell'elettorato. In primis, la riforma fiscale, su cui anche il Fondo monetario internazionale aveva espresso pareri favorevoli: secondo le premesse del progetto di legge, si punta a raggiungere un avanzo di bilancio primario dell'1% del Pil entro il 2026.