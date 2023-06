Al via gli Europei Under 19, il ct Alberto Bollini ha scelto i 20 azzurrini

Conclusa l'amara avventura agli europei Under 21 degli uomini di Nicolato, ormai ex ct della squadra azzurra, parte quella dei calciatori dell'Under 19.

Il tecnico della nazionale Alberto Bollini ha scelto i 20 giocatori che prenderanno parte alla rassegna continentale in programma a Malta dal 3 al 16 luglio.

La lista definitiva messa a punto dall'allenatore è arrivata dopo i quattro giorni a Coverciano che sono serviti proprio a sciogliere gli ultimi nodi.

La scrematura ha riguardato 7 dei 27 presenti allo stage: "Il nostro obiettivo - le parole del tecnico in conferenza stampa - è quello di portare i ragazzi ad avere il senso del gruppo. Questi giovani hanno dovuto saltare esperienze europee a causa del covid ma sono molto contento di come hanno affrontato il loro percorso. Ora hanno tre livelli di preparazione diversi e nostro primo compito sarà quello di uniformare le loro condizioni fisiche. Altro obiettivo è dare loro le nostre certezze che sono il gioco, il senso del gruppo e della maglia. Nel nostro girone abbiamo Malta che si allena come un club; il Portogallo che è in raduno dal 12 giugno e la Polonia che ha fatto un ritiro altrettanto lungo. Noi andremo con le nostre certezze, la nostra forte motivazione e con la soddisfazione di aver raggiunto questa meta".

Il 3 luglio l'esordio contro i padroni di casa.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone). Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta). Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma). Attaccanti: Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito(Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho(Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

I 20 atleti sono tutti classe 2004 eccetto Fabio Chiarodia, Luca Lipani e Pio Esposito che sono nati nel 2005. Gli ultimi due, insieme a Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti della Roma, sono vicecampioni del mondo con l'U20.