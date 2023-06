L'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la squalifica di due anni inflitta per il caso plusvalenze lo scorso gennaio dalla Corte Federale d'Appello e confermata poi dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Proprio oggi scadevano i termini per ricorrere contro il provvedimento e l'ex numero uno bianconero ha deciso in tal senso in coerenza con la propria scelta di non patteggiare con la procura federale.