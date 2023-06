Spagna e Ucraina vincono ancora, la Georgia ferma il Belgio, pareggio tra Portogallo e Paesi Bassi

La Georgia conduce con 4 punti il gruppo A degli Europei Under 21 dopo il pareggio per 2-2 tra i padroni di casa e il Belgio e quello per 1-1 tra Portogallo e Paesi Bassi. Belgio e Olanda sono secondi con 2 punti, il Portogallo è ultimo a un punto. Spagna e Ucraina sono invece in testa nel gruppo B, entrambe a 6 punti, mentre Croazia e Romania restano entrambe a 0 punti, dopo la seconda giornata che ha visto l'Ucraina prevalere per 0-1 sulla Romania e la Spagna vincere 1-0 sulla Croazia.

ansa Under 21 Spagna vs Croazia

Gruppo A Georgia-Belgio 2-2 Allo Stadio Boris Paichadze di Tbilisi Georgia e Belgio pareggiano 2-2 grazie alla rimonta della squadra di casa. I Diavoli Rossi passano in vantaggio con le reti di De Cuyper al 15esimo e Ramazani al 38esimo. Nella ripresa arriva la reazione della Georgia, in rete al 51esimo con Tsitaishvili e all'87esimo con Guliashvili. Il Belgio trova il gol del vantaggio alla prima azione pericolosa della partita: traversone di Aster Vranckx, Maxim De Cuyper al centro dell'area colpisce di testa infilando l'angolino in basso a destra: 0-1. Al 22esimo l'occasione del raddoppio per il Belgio: su assist di Maxim De Cuyper, Charles De Ketelaere colpisce di testa mandando la palla sotto la traversa, ma il portiere georgiano ha i riflessi pronti e respinge. Quattro minuti più tardi la Georgia risponde con un traversone di Saba Sazonov, Zuriko Davitashvili calcia di destro da fuori area, palla centrale e Maarten Vandevoordt para. Al 38esimo un assist di De Cuyper pesca Largie Ramazani al centro dell'area, colpo di testa e gol: 0-2 per il Belgio. Nella ripresa, al 51esimo Gocholeishvili serve Tsitaishvili che calcia di mancino da fuori area nell'angolino in basso a destra e mette in rete, accorciando le distanze: 1-2. Tre minuti più tardi il Belgio va vicino al gol che poteva chiudere la partita: traversone di Loïs Openda, mancino di Charles De Ketelaere da fuori area, Mamardashvili riesce a respingere. Al 59esimo Gocholeishvili è ammonito per gioco falloso. All'80esimo passaggio di Mekvabishvili per Davitashvili, destro da fuori area, Vandevoordt si oppone. Solo sette minuti più tardi un traversone di Irakli Azarov trova Guliashvili vicinissimo alla porta, colpo di testa nell'angolino in basso a destra ed è gol del pareggio definitivo.

ansa Europei Under 21 - Georgia vs Belgio

Portogallo-Paesi Bassi Termina 1-1 tra Portogallo e Paesi Bassi dopo una gara condotta dai lusitani per quasi un'ora di gioco. La Seleção portoghese passa in vantaggio al 20esimo con André Almeida, la reazione olandese arriva al 78esimo grazie alla rete di Brian Brobbey. Il Portogallo parte subito in attacco e al 17esimo Fábio Silva libera Pedro Neto, destro insidioso da fuori area nell'angolino basso, Verbruggen para. Non passano neanche tre minuti e stavolta è Neto a crossare, André Almeida calcia di destro dal centro dell'area nell'angolino in basso a destra e trafigge il portiere: 1-0. Al 40esimo un traversone dell'olandese Kenneth Taylor serve Crysencio Summerville sul lato sinistro dell'area, tiro centrale e Celton Biai para. Nella ripresa, al 47esimo Paesi Bassi ancora in attacco con Wouter Burger che fa partire un mancino da fuori area, Biai respinge. Al 73esimo passaggio filtrante dell'olandese Ryan Gravenberch, Brobbey calcia di destro dal centro dell'area, parata di Biai. Solo cinque minuti dopo calcio d'angolo battuto da Wouter Burger, Brobbey da posizione ravvicinata insacca nell'angolino: 1-1. L'ultimo brivido della partita arriva al 92esimo con l'assist di Zé Carlos per Francisco Conceição, tiro dalla destra dell'area, Verbruggen salva il risultato.

ansa Europei Under 21 - Portogallo vs Olanda

Gruppo B Romania-Ucraina L'Ucraina batte i padroni di casa della Romania per 0-1 grazie a un'autorete di Victor Dican all'89esimo. Gli ucraini finiscono la partita in dieci per l'espulsione di Vanat al 91esimo, ma riescono comunque a portare a casa il risultato. La prima occasione della partita è per la Romania al settimo minuto di gioco: Louis Munteanu serve Claudiu Petrila, assist da centro area e il portiere ucraino Anatolij Trubin respinge. Dieci minuti più tardi Romania ancora pericolosa grazie al passaggio di Louis Munteanu per Claudiu Petrila, tiro di destro dalla sinistra dell'area e Trubin si oppone di nuovo. Nella ripresa, al 53esimo azione dei padroni di casa con Artem Bondarenko che calcia di destro dal centro dell'area, il portiere Ștefan Târnovanu respinge. Al 70esimo Valentin Ticu per la Romania fa partire un mancino da fuori area, Trubin riesce a ribattere. All'89esimo l'autorete di Victor Dican che decide la partita. Un fallo al 90esimo dell'ucraino Bohdan Viunnyk fa scoppiare la rissa in campo: il suo compagno di squadra Vladyslav Vanat è espulso, i romeni Bogdan Racovitan e Dragos Albu sono ammoniti.

