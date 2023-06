Under 21, esordio difficile per gli azzurrini: subito la Francia

Un esordio complicato. Giovedì alle 20.45, con diretta su Rai 1 e in streaming su Rainews.it, gli azzurrini del ct Paolo Nicolato scendono in campo alla Cluj Arena contro la Francia nel secondo match del Gruppo D degli Europei Under 21, di cui fanno parte anche Svizzera e Norvegia. Le aspettative dei francesi sono alte, anche se la formazione transalpina non vince un Europeo di categoria dal 1988 e non arriva in finale dal 2002. Nei precedenti tra le due formazioni, l'Italia ha portato a casa 13 risultati utili su 16 partite, con sei vittorie e sette pareggi. Solo tre le sconfitte. Le due formazioni si sono incontrate quattro volte nelle fasi conclusive del torneo, con una vittoria dei transalpini nei quarti di finale del 1988, mentre nel 1994 gli azzurrini hanno conquistato una vittoria ai rigori in semifinale. Anche nel 1996 l'Italia ha vinto contro la Francia grazie a un gol di un Francesco Totti all'epoca ventenne.

Il cammino delle due squadre nelle qualificazioni agli Europei è stato molto positivo: i transalpini di Sylvain Ripoll sono arrivati alla fase finale con otto vittorie e due pareggi, contro i sette successi degli azzurrini che però hanno pareggiato tre volte. Entrambe le compagini sono uscite imbattute dalle qualificazioni.

Francia-Italia si annuncia come un match combattuto e potenzialmente ricco di reti. I transalpini hanno trovato la via del gol per 19 volte nelle ultime dieci partite. Nello stesso arco di match gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno segnato 20 reti.