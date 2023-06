Più difficile di una finale: Italia Under 21 alla resa dei conti contro distrazione e sfortuna

Più difficile e insidiosa di una finale. Italia-Norvegia, valida per il Gruppo D degli Europei Under 21, è una gara da dentro o fuori. Gli Azzurrini devono vincere a tutti i costi, ma anche un successo potrebbe non bastare. Al momento in classifica la Francia ha 6 punti, Italia e Svizzera 3, la Norvegia 0. In caso di arrivo a pari merito entra in funzione la classifica avulsa, una lotteria imprevedibile quasi quanto i rigori. Gli Azzurrini nella gara d'esordio contro la Francia sono stati certamente sfortunati, ma nei 180 minuti di questo inizio degli Europei si sono mangiati almeno sette occasioni da gol. Il fallo da rigore della Francia non fischiato dall'arbitro Allard Lindhout c'era tutto, ma non può essere un pretesto per non vedere che ci sono state anche responsabilità dell'Italia.

Emblematica la gara contro la Francia finita 2-1 per i transalpini (guarda il video). Alla pennellata di tacco di Arnaud Kalimuendo, con cui la squadra del ct Sylvain Ripoll è passata in vantaggio al 22esimo, l'Italia ha risposto con il colpo di testa di Pietro Pellegri meno di un quarto d'ora dopo. Indiscutibile l'errore arbitrale nel secondo tempo: il fallo di mano di Pierre Kalulu in area di rigore (guarda il video) non è stato visto né dall'arbitro, né dai due guardalinee, né dal Var che non era in funzione alla Cluj Arena. Il Video Assistant Referee non era previsto dai regolamenti in questa competizione, ma dopo Francia-Italia l'Uefa è tornata sui suoi passi e ha deciso che lo introdurrà a partire dai quarti di finale. "Avrei preferito ci fosse già ieri sera", ha commentato all'indomani il ct azzurro, Paolo Nicolato. Al 62esimo il 2-1 francese firmato da Bradley Barcola su errore difensivo di Destiny Udogie. Anche dopo l'azione che ha portato al definitivo vantaggio francese, gli Azzurrini hanno protestato per un presunto fallo di Amine Gouiri su Caleb Okoli.