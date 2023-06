Europei Under 21, l'Uefa ci ripensa: dai quarti di finale ci sarà il Var

L'Uefa ha deciso di introdurre il Var agli Europei Under 21 a partire dai quarti di finale. La partita di giovedì tra Francia e Italia, valida per la fase a gironi del Gruppo D e vinta dai Galletti per 2-1, è stata segnata da tre episodi "dubbi" che hanno suscitato diverse contestazioni. All'inizio della ripresa un tocco di mano in area francese, quindi un fallo non fischiato in occasione dell'azione che ha portato i transalpini sul 2-1 e un tiro di Bellanova che avrebbe superato la linea della porta difesa da Chevalier, hanno spinto in molti a parlare di "risultato falsato".

A poche ore è arrivato il dietrofront dell'Uefa che ha deciso di introdurre la tecnologia Var a partire dalla fase a eliminazione diretta. "Una beffa il Var dai quarti di finale? No, piuttosto lo considero un miglioramento, ma avrei preferito che ci fosse già ieri sera", è stato il commento di Paolo Nicolato, ct dell'Under 21 azzurra.