Inghilterra e Israele si qualificano ai quarti di finale degli Europei Under 21 eliminando Germania e Repubblica Ceca. L'Inghilterra batte la Germania 2-0, Israele supera la Repubblica Ceca 1-0. La classifica finale del Gruppo C vede l'Inghilterra in testa con 9 punti, Israele secondo a 4, la Repubblica Ceca terza a 3 e la Germania ultima a 1. Nei quarti di finale l'Inghilterra affronterà il Portogallo, Israele la Georgia.