Alle 20.45 Italia-Norvegia Under 21: per gli Azzurrini sfida a distanza con la Svizzera

Mercoledì alle 20.45 Italia Under 21 e Norvegia si affrontano nell'ultima delle tre partite del Gruppo D, valide per gli Europei in corso in Romania e Georgia. L'intera gara che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su Rainews.it. L'ultimo incontro ufficiale tra le due formazioni si è tenuto l'11 giugno 2013 a Tel Aviv, durante la fase a gironi degli Europei, e finì 1-1. L'Italia concluse al primo posto nel Gruppo A con 7 punti, la Norvegia seconda a 5 punti ed entrambe si qualificarono alle semifinali, mentre ne furono esclusi sia Israele sia l'Inghilterra, ferma addirittura a 0 punti. Ben diversa la classifica nell'attuale edizione, dove nel Gruppo D la Francia è prima a 6 punti, Italia e Svizzera seconde a 3 e la Norvegia ultima a 0.

Qui Italia

Nelle prime due gare degli Europei l'Italia ha perso 2-1 contro la Francia e vinto 2-3 con la Svizzera. Quella contro i transalpini è stata la prima sconfitta per gli Azzurrini dopo il 5-3 ai supplementari con il Portogallo del 31 maggio 2021, gara valida per i quarti di finale degli Europei in Ungheria e Slovenia. Nelle ultime dieci gare ufficiali, amichevoli escluse, la squadra di Paolo Nicolato ha riportato sei vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Molto contestato l'arbitraggio durante Francia-Italia. Ora per gli Azzurrini l'obiettivo è ottenere un risultato migliore o uguale rispetto alla Svizzera, che gioca sempre mercoledì alle 20.45 contro la Francia e nella classifica avulsa è svantaggiata rispetto all'Italia. Ma se sia l'Italia sia la Svizzera dovessero vincere, a quel punto si troverebbero a pari merito anche con la Francia e il rischio è che la classifica avulsa penalizzi proprio gli Azzurrini.

Qui Norvegia

La Norvegia per qualificarsi ai quarti di finale deve battere l'Italia, sperare in una vittoria della Francia contro la Svizzera e ottenere una differenza reti nella classifica avulsa superiore a quella sia dell'Italia sia della Svizzera. I norvegesi vengono dalla sconfitta per 1-2 contro gli elvetici, da cui si sono fatti rimontare dopo essere stati in vantaggio, e per 0-1 contro la Francia. Nelle ultime dieci gare ufficiali la Norvegia ha riportato sei vittorie, quattro sconfitte e zero pareggi. L'ultimo pareggio per la squadra scandinava risale addirittura all'11 ottobre 2019, quasi quattro anni fa, quando finì 1-1 contro la Bielorussia.