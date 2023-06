Calcio, Federica Cappelletti eletta presidente della Serie A femminile: "Serve una marcia in più"

"Trovo sicuramente un grande lavoro fatto, ma c'è bisogno di una velocità diversa, di una marcia in più, per raggiungere obiettivi importanti. Andare oltre quello che era uno slogan e quindi portare il movimento verso il consolidamento e la svolta". Parole di Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, eletta in assemblea alla guida della Serie A del calcio femminile, a cui è demandata anche l'organizzazione della Coppa Italia, della Supercoppa e del Campionato Primavera 1. La giornalista perugina, 51 anni, era candidata unica ed è stata votata all'unanimità dai dieci club votanti. Prenderà il posto di Ludovica Mantovani, giunta al secondo mandato e in carica dal 2 settembre 2019. "Intendo questo ruolo come un ruolo di servizio, non di potere. Sarò al servizio del calcio femminile - ha proseguito Cappelletti - Quello che mi interessa è far sì che questo movimento abbia maggiore concretezza, affinché abbia quella visibilità che merita anche oltre i confini nazionali". E se parlando della Figc dice di trovare "una realtà che crede fortemente nel calcio femminile", quando elenca i punti sui quali lavorare elenca "sostenibilità, vivai, comunicazioni e relazioni istituzionali". Impossibile, poi, non pensare a "Pablito". "Quando mi hanno eletto mi sono emozionata - ha concluso - Il primo pensiero è andato a Paolo. Se oggi sono qui è anche per lui".

Ansa Paolo Rossi e la moglie Federica Cappelletti

Il consiglio direttivo sarà formato da Stefano Braghin, Alessandro Terzi ed Elena Turra (che ricoprirà anche il ruolo di vice-presidente)". Si tratta dei consiglieri nominati in rappresentanza delle società, "mentre non essendo pervenuta nessuna candidatura rimane per il momento vacante il posto di consigliere indipendente". "Un augurio di buon lavoro a Federica Cappelletti, ai neoconsiglieri e un grandissimo in bocca al lupo alla nuova Divisione Professionistica - ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina - Ora è il momento della coesione: la nostra Federazione è sempre più impegnata nello sviluppo del movimento, a maggior ragione in questo anno che porterà alla costituzione della Lega autonoma. Dobbiamo dare un riscontro immediato per quanto riguarda la sostenibilità del sistema e grazie al decreto legge, che ha reso esecutiva l'esigenza federale di permettere il reinvestimento degli utili del nostro bilancio, andremo a sostenere in particolare proprio il calcio professionistico femminile". "Ci incontreremo in tempi rapidi per stilare un piano industriale fatto di cifre, dati e idee - aggiunge Gravina - che, con il supporto delle migliori professionalità del mondo federale, possa favorire il pieno sviluppo del movimento nel suo complesso".

GettyImages Gabriele Gravina

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Federica Cappelletti per la sua elezione alla Presidenza della Divisione Serie A Femminile Professionistica. Un grande in bocca al lupo a Lei e al suo team, in questa importante fase di crescita del calcio femminile italiano e di percorso verso la creazione di una Lega autonoma". Così il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, dà il benvenuto alla neo presidente Cappelletti. "Desidero anche salutare e ringraziare la presidente uscente, Ludovica Mantovani - aggiunge Casini -, per la dedizione e il grande lavoro svolto, soprattutto per aver guidato il calcio femminile verso il professionismo".