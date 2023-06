Verso i Mondiali di calcio femminile, si assottiglia il gruppo azzurro. Esclusa Sara Gama

Le azzurre si ritroveranno entro le 23 di oggi a Brunico. Domani alle 10 il primo allenamento. Sessioni per 4 giorni e poi trasferimento a Ferrara dove sabato 1 luglio (ore 18.15, Stadio 'Paolo Mazza', Rai 2) è in programma il test contro il Marocco. Il gruppo si ridurrà poi ulteriormente dopo l'amichevole e si ritroverà a Roma per volare il giorno dopo ad Auckland, sede che ospiterà la Nazionale per il primo turno (esordio il 24 luglio contro l'Argentina). Primo allenamento in terra neozelandese l'8 luglio, due giorni dopo sarà ufficializzata alla FIFA la lista delle 23 calciatrici che prenderanno parte alla competizione iridata.

Intanto migliaia di tifosi hanno attraversato il Sydney Harbour Bridge 25 giorni prima del torneo iridato. Circa 4.000 persone - secondo quanto riferito dalla Fifa - hanno preso parte all'evento. La Coppa del Mondo femminile, in cui si sfideranno 32 squadre, inizierà il 20 luglio con la sfida inaugurale tra le padrone di casa dell'Australia e l'Irlanda mentre ad Auclkand, la Nuova Zelanda affronterà la Norvegia.

La Fifa ha comunicato che sono stati venduti più di un milione di biglietti per assistere alle 64 partite che si svolgeranno nelle nove città coinvolte. Questa cifra supera le vendite totali per la Coppa del Mondo femminile 2019 in Francia. Secondo Rhiannon Martin, capo della Fifa Women's World Cup, il mondiale donne 2023 segnerà una "pietra miliare" per il calcio in Australia. La FIFA ha chiarito che ogni giocatrice che parteciperà alla Coppa del Mondo guadagnerà almeno 30.000 dollari (27.500 euro) e che le vincitrici vinceranno 270.000 dollari. Per l'amministratore delegato della federcalcio australiana, James Johnson, "si asta riducendo il divario" tra i premi per i vincitori dei mondiali maschili e femminili: "Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare nei prossimi quattro anni - ha sottolineato Johnson - ma siamo molto orgogliosi di essere la Coppa del Mondo in cui si è accaduto tutto questo".