La grande notte è vicina: domani Manchester City-Inter, la sfida della "smania" e del sogno

Ci siamo quasi: la corazzata più forte d'Europa sta per salire sul trono. Domani alle 21, allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, Manchester City e Inter si affrontano per la conquista della Champions League. Partita secca, senza possibilità di appello. In caso di parità, tempi supplementari e poi l'eventuale roulette dei calci di rigore.

Da una parte gli “Avengers”, i “supereroi” che in Inghilterra hanno vinto tutto, travolgendo chiunque si opponesse al loro strapotere; dall'altra una squadra che ha smentito le previsioni di inizio stagione e, come “Davide”, non ha nulla da perdere non temendo “Golia”. Gli inglesi, vice campioni dell'edizione 2021 sfidano i nerazzurri che per ben tre volte hanno alzato al cielo il più importante trofeo d'Europa per club (1964, 1965 e 2010).

La Champions è il trofeo che manca a Guardiola e, come più volte ribadito, anche da una delle bandiere del club inglese, Kevin De Bruyne: la sua conquista “è la nostra ossessione”, ha sottolineato. Per gli uomini di Inzaghi “è la partita della vita. Il coronamento di un sogno”.

L’Inter ha staccato il biglietto per la finale nel derby meneghino battendo il Milan nel doppio confronto: vincendo all’andata per 2-0 e imponendosi per 1-0 al ritorno. I Citizens in semifinale hanno pareggiato 1-1 con il Real Madrid in Spagna e si sono imposti in casa per 4-0.

Per la finale a San Siro è stato montato un maxischermo che trasmette l’incontro in diretta. Tutti i tifosi nerazzurri che non hanno potuto seguire la squadra possono così assistere alla finalissima allo stadio.