Conference, lancio di oggetti: 8 punti di sutura per Biraghi. I viola: "Punizione esemplare"

La rabbia per l'esito sul campo , Conference in fumo dopo la Coppa Italia vinta dall'Inter; la collera per quanto successo nello stadio di Praga con la pioggia di oggetti lanciati da alcuni tifosi del West Ham. La Fiorentina non ci sta e alza la voce. "La società - si sottolinea - condanna fortemente quanto accaduto al proprio capitano Cristiano Biraghi durante la finale, ed è certa che l'Uefa valuterà approfonditamente l'accaduto punendo questo gesto come merita e nel modo più esemplare possibile, affinché situazioni del genere non si verifichino più". Otto i punti di sutura applicati a Biraghi, colpito alla testa. Il giocatore è stato raggiunto mentre al 33' del primo tempo stava per battere un calcio d'angolo proprio sotto la curva della tifoseria inglese. ''Questo comportamento inaccettabile - prosegue la nota della Fiorentina - ha ovviamente condizionato la prestazione del giocatore e dei suoi compagni, consapevoli di essere su un terreno di gioco anche pericoloso per la propria incolumità. Il nostro capitano, pur con una profonda ferita alla testa, ha continuato a giocare, mostrando tutti i valori di correttezza, lealtà e sportività che il calcio dovrebbe incarnare e che la Fiorentina cerca di portare avanti con tutte le sue forze''. Già nel corso della competizione il club viola ha avuto a che fare con episodi che nulla hanno a che vedere con una partita di calcio: in Turchia contro il Sivasspor un tifoso della formazione di casa entrò in campo nel finale colpendo con un pugno il giovane centrocampista Bianco, procurandogli la frattura del naso.

Getty Images Cristiano Biraghi colpito alla testa

Il West Ham condanna dal canto suo il comportamento dei supporter in questione. In una nota il club evidenzia: "Un piccolo numero di tifosi non ha rappresentato in alcun modo i valori della nostra squadra né della stragrande maggioranza dei nostri sostenitori. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero - si rimarca - a chiunque verrà identificato, oltre a venire segnalato alle autorità giudiziarie, sarà vietato a tempo indeterminato l'ingresso nel London Stadium e anche viaggiare con il club".

(GettyImages) La polizia ceca interviene durante gli scontri tra tifosi della Fiorentina e del West Ham a Praga

Secondo l'aggiornamento fornito dalla polizia di Praga, sono in totale 23 i tifosi delle due compagini raggiunti da provvedimenti giudiziari per gli incidenti e i disordini che si sono verificati ieri in città, prima del match.