Finale di Europa League, offese all'arbitro Taylor: l'Uefa squalifica Mourinho per 4 turni

L'Uefa non fa sconti. Pugno duro contro la Roma e in particolare contro il suo tecnico. José Mourinho è stato sospeso infatti per "i prossimi 4 impegni in competizioni Uefa per club per essersi rivolto con un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara". Il riferimento è alle "frasi irrispettose" rivolte nei confronti dell'arbitro della finale di Europa League, contro il Siviglia, ovvero l'inglese Anthony Taylor.

Per il club capitolino, inoltre, tre provvedimenti della Uefa per gli episodi relativi alla gara contro il Siviglia e altre tre sanzioni per quanto accaduto durante la semifinale di andata di Europa League, contro il Bayer Leverkusen. Nel dettaglio, per la finale, la Uefa ha deciso di "multare la Roma per 50.000 euro e vietare alla squadra di vendere biglietti ai propri tifosi ospiti per la prossima partita in trasferta nelle competizioni Uefa per club, a causa dell'accensione di fuochi d'artificio, di lancio di oggetti, di atti di danneggiamento e di disturbo alla folla".

In più il Control, Ethics and Disciplinary Body della Uefa ha stabilito di "sanzionare il club per 5.000 euro per comportamento scorretto e di condannare la Roma a contattare la Federcalcio ungherese entro 30 giorni per la liquidazione dei danni causati dai propri tifosi" presso la Puskss Arena di Budapest, sede della finale persa contro il Siviglia.