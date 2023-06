Da partita di calcio a ring di pugilato: in Francia un tifoso invade il campo e picchia un giocatore

Una partita di calcio tra Bordeaux e Rodez in Ligue 2, la Serie B francese, si è trasformata da festa in incubo. Il Bordeaux, per sei volte campione di Francia, avrebbe potuto celebrare il ritorno alla massima serie, la Ligue 1, a condizione di ottenere un risultato migliore rispetto a quello del Metz. La gara è stata sospesa e poi interrotta definitivamente dopo che al 22esimo minuto il Rodez è passato in vantaggio per 0-1.

Afp La festa dei giocatori del Rodez dopo il gol

L'autore del gol, Lucas Buades, è andato a esultare sotto la curva della squadra avversaria, che proprio per quella rete vedeva sfumare le sue possibilità di promozione. A quel punto un tifoso del Bordeaux è entrato in campo e ha colpito Buades. Il giocatore del Rodes si è accasciato a terra, restando al suolo per più di tre minuti. A quel punto l'arbitro ha prima sospeso la partita e poi, constatando l'impossibilità di Buades di riprendere a giocare, ha rimandato le squadre negli spogliatoi. Il direttore di gara, dopo avere verificato che Buades aveva riportato una commozione cerebrale, ha deciso di non far riprendere la partita.

Afp I giocatori del Rodez esultano sotto la curva del Bordeaux