I dieci stadi dei Mondiali di calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda

Dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda si disputeranno i Campionati mondiali di calcio femminile. Ad affrontarsi saranno 32 nazionali provenienti da sei confederazioni, in dieci stadi situati in nove città. La partita d'esordio sarà Nuova Zelanda-Norvegia, quindi sempre il 20 luglio sarà la volta di Australia-Repubblica d'Irlanda. Le 32 squadre, divise in otto gruppi, si affronteranno nella fase a gironi fino al 3 agosto. Il 5 agosto inizierà la fase a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale, fino alla finale in programma il 20 agosto a Sydney.

Stadio Eden Park di Auckland Lo stadio Eden Park di Auckland, città della Nuova Zelanda con il nome indigeno di Tamaki Makaurau, ospiterà la partita d'esordio tra Nuova Zelanda e Norvegia, oltre a cinque altre gare del Gruppo A e a tre sfide a eliminazione diretta. La struttura, inaugurata nel 1900, ha una capienza di 40.536 spettatori. È stato lo stadio principale dei Giochi del Commonwealth nel 1990 e ha ospitato le finali della coppa del mondo di rugby nel 1987 e nel 2011, nonché una semifinale della coppa del mondo di cricket nel 2015. Sorge di fianco a un vulcano dormiente chiamato Monte Eden, noto agli indigeni maori come Maungawhau.

gettyimages Coppa del mondo femminile FIFA 2023, Eden Park Stadium Auckland, Nuova Zelanda

Waikato Regional Stadium di Hamilton Inaugurato nel 2002 e con una capienza di 16.271 spettatori, il Waikato Regional Stadium di Hamilton, in Nuova Zelanda, ospiterà quattro partite del gruppo C, a partire da quella tra Zambia e Giappone. La Norvegia, campione del mondo del 1995, giocherà qui il 25 luglio contro la Svizzera. Utilizzato principalmente come uno stadio di rugby, tanto che in precedenza di chiamava Rugby Park, il Waikato Regional Stadium sorge a soli 43 chilometri da Hobbiton, scenario delle riprese della serie tv Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Nel 1981 lo stadio di Hamilton avrebbe dovuto ospitare la partita di rugby tra la Nuova Zelanda e il Sud Africa, ma manifestanti anti-apartheid irruppero nel terreno di gioco impedendo lo svolgimento della gara.

gettyimages Danze Maori allo FMG Stadium Waikato, Hamilton, Nuova Zelanda

Stadio regionale di Wellington Lo Stadio regionale di Wellington, in Nuova Zelanda, soprannominato anche Sky Stadium o "Tortiera" per la sua forma circolare, è stato costruito nel 2000 e può accogliere 31.089 spettatori. Si affaccia sullo stretto di Cook vicino alla stazione centrale dei treni. Lo stadio ospiterà sette partite della fase a gironi, tra cui due partite dell'Italia, rispettivamente contro Svezia e Sud Africa, una partita degli ottavi di finale e una dei quarti. A poca distanza dalla struttura partono inoltre i traghetti che attraversano lo stretto di Cook per raggiungere le isole circostanti. Nota come "Windy Wellington", la città neozelandese è una delle aree urbane al mondo dove i venti raggiungono la massima velocità.

gettyimages Coppa del mondo femminile FIFA 2023,Sky Stadium, Wellington, Nuova Zelanda

Stadio di Dunedin Lo stadio di Dunedin, città nel Sud della Nuova Zelanda nota originariamente con il nome indigeno di Otepoti, è stato realizzato nel 2011 e ha una capienza di 24.243 spettatori. È l'unico stadio al coperto dell'intera Nuova Zelanda. Realizzato vicino allo Stadio ovale universitario del cricket e al campus universitario di Otago, si trova a pochi passi dal centro della città. Dunedin, o Dùn Èideann, è il nome gaelico della città scozzese Edimburgo. Dopo avere ospitato alcune partite dei Mondiali under 20 del 2015, nello stadio di Dunedin si giocheranno sei gare della fase a gironi dei Mondiali femminili.

gettyimages Lo stadio di Dunedin in Nuova Zelanda

Stadium Australia Sydney, capitale del New South Wales, è l'unica città in cui si trovano due stadi dei Mondiali femminili. Lo Stadium Australia, inaugurato nel 1999 e con una capienza di 69.314 spettatori, è stato il principale palcoscenico dei Giochi Olimpici del 2000. Ospiterà la partita Australia-Repubblica d'Irlanda, sfida inaugurale del gruppo B, oltre a una gara degli ottavi di finale, una dei quarti, una semifinale e la finale. Costato all'epoca 690 milioni di dollari australiani, cioè quasi 430 milioni di euro, fu pensato inizialmente per accogliere 115mila spettatori, tanto da farne il più grande stadio olimpico mai realizzato. Ma una ristrutturazione nel 2003 ne ridusse sensibilmente la capienza.

gettyimages Coppa del mondo femminile FIFA 2023, ANZ Stadium, Sidney Australia

Sydney Football Stadium Il Sydney Football Stadium è una struttura di nuova costruzione, inaugurata il 28 agosto scorso, in grado di ospitare 38.841 spettatori. Al suo interno si giocheranno sei partite dei Mondiali, cinque della fase a gironi e una gara degli ottavi di finale, a partire da Francia-Giamaica valida per il gruppo F. La Colombia scenderà in campo qui per ben due volte, per affrontare Corea del Sud e Germania, mentre l'Inghilterra vi affronterà la Danimarca.

gettyimages Coppa del mondo femminile FIFA 2023, Sydney Football Stadium

Stadio rettangolare di Melbourne Ultimato nel 2010 e con una capienza di 28.870 spettatori, lo stadio rettangolare di Melbourne, noto anche come AAMI Park, ospiterà quattro partite della fase a gironi e due ottavi di finale. Realizzato per calcio e rugby, sorge nella capitale dello Stato di Victoria dall'altra parte della strada rispetto Melbourne Park, dove si disputano ogni anno gli Australian Open di tennis. Sorge a pochi passi dal fiume Yarra e dal campo da cricket di Melbourne. È l'unica struttura dell'intero emisfero australe a ospitare uno dei quattro tornei Grand Slam di tennis.

gettyimages Coppa del mondo femminile FIFA 2023, Melbourne Rectangular Stadium

Stadio di Brisbane Realizzato nel 1934 e in grado di accogliere 56.851 persone, è chiamato anche Lang Park o Suncorp Stadium. Di solito ospita le partite di rugby della lega del Queensland. Vi si giocheranno cinque gare della fase a gironi, una degli ottavi di finale, una dei quarti di finale e la finale per il terzo e quarto posto.

gettyimages Coppa del mondo femminile FIFA 2023,Brisbane Stadium, Australia

Hindmarsh Stadium L'Hindmarsh Stadium di Adelaide, noto anche come Coopers Stadium, è stato ultimato nel 1960 appositamente per le partite di calcio e può ospitare fino a 13.327 persone. In programma sul campo di Adelaide ci sono in tutto cinque gare, quattro della fase a gironi e una a eliminazione diretta. La prima partita a essere disputata qui sarà Brasile-Panama il 24 luglio.

gettyimages Coppa del mondo femminile FIFA 2023,Coopers Stadium, Australia

Stadio rettangolare di Perth Inaugurato nel 1910 e in grado di ospitare 13.932 spettatori, lo stadio rettangolare di Perth si trova a est del centro cittadino e vi si disputeranno cinque gare della fase a gironi. Più vicino alla capitale dell'Indonesia, Giacarta, che non a Sidney, Perth nel mese di agosto ha temperature tra gli 8 e i 19 gradi.