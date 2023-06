La Federcalcio del Brasile vuole Ancelotti come ct: "È tra i migliori allenatori al mondo"

Il presidente della Federazione calcio brasiliana (CBF), Ednaldo Rodrigues, ha annunciato che si incontrerà con Carlo Ancelotti per chiedergli di diventare il nuovo allenatore della Nazionale del Brasile dopo l'addio di Adenor Leonardo Bacchi, noto come Tite . "Ancelotti è uno dei migliori allenatori al mondo e sarebbe bello se potesse dirigere la Nazionale più grande del mondo", ha aggiunto il presidente della CBF. Il tecnico italiano ha sempre dichiarato pubblicamente che intende rispettare il contratto che lo lega al Real Madrid per un'altra stagione. Rodrigues però ha precisato che, se anche l'ex allenatore del Milan non dovesse cambiare idea, il Brasile lo aspetterà fino al luglio 2024. "In questo caso però non sarà una decisione che prenderò da solo, dovrò discutere e ascoltare il consiglio federale e i giocatori, è giusto che senta anche loro", ha spiegato il presidente della Federcalcio verdeoro.

In questi giorni Rodrigues si trova a Madrid in occasione di un'iniziativa contro il razzismo della Federazione calcio spagnola (RFEF) e a margine di questo evento ha rivelato ai cronisti: "La decisione deve essere presa insieme ai giocatori. È quindi qualcosa che dovremo discutere in futuro. Ma noi abbiamo un obiettivo chiaro (ingaggiare Ancelotti, Ndr) e lo perseguiremo. Resterò in Spagna fino al 18 giugno e abbiamo un paio di incontri in programma. Non posso affermare pubblicamente che saranno con Ancelotti in persona, ma per quanto lo riguarda speriamo di ritornare in Brasile con un messaggio più chiaro".

Lo scorso marzo Rodrigues aveva già anticipato che quella di Ancelotti sarebbe stata una scelta ovvia dopo le dimissioni di Tite al termine dei Mondiali in Qatar. A differenza di tre mesi fa, ora però Rodrigues ha detto esplicitamente di puntare tutto sull'attuale tecnico del Real Madrid: "Lo riteniamo uno dei migliori allenatori al mondo. Non soltanto perché è un vincente, ma anche perché è la persona ideale per la gran parte dei giocatori. È ottimo nel gestire il gruppo e tutti quelli che hanno giocato con lui sentono la sua mancanza e lo considerano come uno dei migliori al mondo. I giovani lo vogliono come il loro coach. Uno dei migliori tecnici al mondo sarebbe perfetto per la nazionale più grande del pianeta".

Per fare capire di essere pronto a tutto, Rodrigues ha evidenziato: "Ho detto al presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, di parlare con il suo amico Florentino Perez (presidente del Real Madrid, Ndr), per chiedergli se può liberare Ancelotti".