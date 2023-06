L'amichevole Qatar - Nuova Zelanda sospesa per insulti razzisti

La nazionale neozelandese ha abbandonato un'amichevole contro il Qatar a Vienna, accusando un giocatore del Qatar di aver lanciato un insulto razzista a uno dei suoi giocatori. "Michael Boxall è stato vittima di insulti razzisti nel primo tempo da parte di un giocatore del Qatar", ha twittato la FA neozelandese per giustificare il fatto che i suoi giocatori non siano tornati in campo dopo l'intervallo. "L'arbitro non ha reagito, quindi la squadra ha scelto di non tornare a giocare il secondo periodo della partita", ha aggiunto il tweet. La Federcalcio neozelandese ha dato il suo sostegno "all'azione dei (suoi) giocatori".

L'allenatore portoghese del Qatar, Carlos Queiroz, ha parlato al microfono del canale qatariota Al-Kass. "Con nostra sorpresa, il capitano della Nuova Zelanda è venuto da noi per dirci che la sua squadra non avrebbe ripreso il gioco", ha detto. "A quanto pare due giocatori hanno scambiato parole sul campo. Chi ha iniziato, chi ha risposto? Solo loro sanno, non ci sono testimoni, l'arbitro non ha sentito nulla e nemmeno le panchine. È solo una discussione tra due giocatori", ha continuato. "Lasciamo ora che le autorità calcistiche prendano una decisione. Ma senza testimoni, non so come la FIFA sarà in grado di prendere una decisione", ha aggiunto Queiroz. La Nuova Zelanda conduceva per 1-0 fino all'intervallo.

Sempre ieri e sempre in Austria un'altra amichevole, quella tra l'U21 dell'Irlanda e quella del Kuwait è stata sospesa dopo che gli irlandesi hanno denunciato insulti razzisti contro un componente della propria squadra.