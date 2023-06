Alle 21 Atalanta-Monza: i Bagai crescono e affrontano una Dea in crisi

Domenica alle 21 derby lombardo al Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Monza. All'andata, il 5 settembre all'U-Power Stadium, la Dea aveva vinto per 0-2. Era la quinta giornata e grazie a quel risultato l'Atalanta aveva raggiunto il primo posto in classifica con 13 punti mentre il Monza era ultimo a quota zero. Le due squadre prima di allora non si erano mai incontrate in Serie A. L'ultima partita prima della stagione in corso era stata nel 1999 in Serie B e nelle dieci sfide dirette più recenti, comprese quelle in Serie B, ci sono state cinque vittorie dell'Atalanta, tre del Monza e due pareggi.

Qui Atalanta

L'Atalanta affronta la sua ultima giornata in campionato decimata dagli infortuni. Sono ben sette i giocatori assenti o in forse: Boga per un problema alla caviglia, Hateboer per la rottura del legamento crociato, Palomino per guai a un tendine, Ruggeri e Soppy per una lesione al bicipite femorale, Vorlicky per un'operazione al ginocchio, Zapata per una lesione al gemello mediale. I bergamaschi sono a 61 punti e si giocano il quinto posto con la Roma a quota 60 e con la Juventus a 59. Sia i giallorossi sia i bianconeri scendono in campo in contemporanea con i nerazzurri, i primi contro lo Spezia e i secondi contro l'Udinese. Nelle ultime quattro partite l'Atalanta ha subito tre sconfitte, compromettendo le sue probabilità di qualificarsi in Champions League. A battere la Dea sono stati l'Inter per 3-2, la Salernitana per 1-0 e la Juventus per 0-2. L'ultima vittoria è arrivata contro il Verona, 3-1 a Bergamo. Un finale deludente dopo un buon campionato, che ora la squadra di Gian Piero Gasperini spera di riscattare con l'ultima giornata.

Qui Monza

La squadra allenata da Raffaele Palladino ha un solo squalificato, Donati, e nessun infortunato. Nelle ultime nove giornate ha perso un'unica partita, per 0-1 contro il Lecce. A parte quest'unico incidente di percorso il Monza ha avuto finora un finale di campionato strepitoso grazie alle vittorie per 2-0 contro il Napoli campione d'Italia, 0-1 contro l'Inter, 3-2 con la Fiorentina, 1-2 con il Sassuolo e 0-2 contro lo Spezia. In tutto nelle ultime nove giornate i Bagai hanno racimolato la bellezza di 17 punti, quasi un terzo dei 52 totali grazie a cui sono decimi in classifica.