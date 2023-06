Alle 21 Cremonese-Salernitana: allo Zini l'addio dei grigiorossi alla Serie A

Oggi alle 21 allo stadio Giovanni Zini si affrontano Cremonese e Salernitana. All'andata, il 5 novembre scorso allo stadio Arechi di Salerno, era finita 2-2. Prima della stagione in corso le due squadre si erano affrontate in Serie B, Serie C e Lega Pro, ma mai in Serie A. Nelle ultime nove partite, comprese quelle di Serie B, ci sono state tre vittorie della Salernitana, una della Cremonese e cinque pareggi.

Qui Cremonese

La Cremonese è penultima a 24 punti, già matematicamente retrocessa. La squadra dice addio alla Serie A sotto gli occhi dei suoi tifosi, e chissà quando potrà ritornarci. A prescindere dal risultato della partita contro la Salernitana i grigiorossi resteranno comunque penultimi. I lombardi vengono da tre sconfitte, 3-2 contro la Lazio, 1-5 con il Bologna e 2-0 contro la Juventus, e una vittoria, 2-0 con lo Spezia. L'ultimo sprazzo in campionato contro i liguri aveva dato l'illusione che la squadra di Davide Ballardini potesse ancora salvarsi, ma così non è stato. Il tecnico ha tentato fino all'ultimo un'impresa quasi impossibile e alla fine ha dovuto arrendersi. Nella sua ultima stagione in Serie A prima di quella in corso, quella del 1995-1996, quando ancora si giocava a 18 squadre, la Cremonese, pur classificandosi penultima, aveva finito il campionato a 27 punti, con 5 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte. Vincendo contro la Salernitana la Cremonese potrebbe eguagliare il punteggio di 27 anni fa, ma con quattro partite in più. Dall'inizio della stagione in corso la Cremonese ha registrato infatti quattro vittorie, 12 pareggi e 21 sconfitte. Contro i granata mister Ballardini non potrà schierare Dessers, fermo per un'infiammazione ai tendini, mentre è in forse Benassi, a sua volta infortunato.

Qui Salernitana

La Salernitana viene da due vittorie contro due squadre altrettanto ostiche, l'Udinese battuta per 3-2 e l'Atalanta per 1-0, un pareggio contro la Roma per 2-2 e una sconfitta contro l'Empoli per 2-1. La squadra di Paulo Sousa è 15esima a 42 punti, 11 lunghezze di distanza da Verona e Spezia al terz'ultimo posto. Una salvezza, quella raggiunta quest'anno, con un margine di tranquillità decisamente superiore rispetto a quello della scorsa stagione, quando arrivò 17esima, cioè quart'ultima, con un solo punto in più del Cagliari, terz'ultimo e retrocesso in Serie B. I granata concludono una stagione molto positiva cercando un risultato lusinghiero sul campo di Cremona, senza però potere schierare cinque giocatori: Vilhena squalificato, Bradaric per una lussazione alla spalla, Dia per un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Lovato per un problema al quadricipite della coscia destra e Valencia per una lesione alla coscia. Incerta anche la presenza in campo di Fazio per un problema muscolare.