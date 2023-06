Alle 18.30 Torino-Inter: i nerazzurri puntano al secondo posto, i granata all'ottavo

Oggi alle 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata disputano l'ultima giornata di campionato contro l'Inter. All'andata, lo scorso 10 settembre a San Siro, era finita 1-0 per la squadra di casa. Negli ultimi dieci scontri diretti in Serie A ci sono state sei vittorie dei nerazzurri, due del Toro e due pareggi.

Qui Torino

Contro l'Inter Ivan Juric dovrà fare a meno di Lazaro, fuori per una lesione all'adduttore, mentre è in forse Radonjic, reduce da un infortunio al retto femorale. L'ultima partita del trequartista serbo classe 1996 è stata quella del 22 aprile contro la Lazio. Il Torino, a quota 53 punti, punta a chiudere la stagione all'ottavo posto. Un obiettivo lusinghiero se si pensa che l'anno scorso i granata avevano concluso la stagione al decimo posto con 50 punti. La squadra di Juric viene dal trionfo per 0-4 contro lo Spezia e non perde dal 29 aprile scorso, data della sconfitta per 1-2 con l'Atalanta. In mezzo due pareggi casalinghi, 1-1 contro la Fiorentina e sempre 1-1 con il Monza, e due vittorie esterne, 0-1 con il Verona e 0-2 con la Sampdoria.

Qui Inter

Nel cuore dei tifosi nerazzurri in questo momento c'è solo la finale di Champions a Istanbul, in programma il 10 giugno contro il Manchester City. Due i giocatori in forse nella sfida contro il Torino. Mister Inzaghi probabilmente punterà a non fare giocare Correa e Mkhitaryan, fermi rispettivamente per problemi alla gamba destra e alla coscia sinistra, per preservarli in vista della finalissima di Istanbul. Con ogni probabilità non ci sarà nemmeno l'esterno brasiliano Henrique Dalbert, che lo scorso luglio si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro e da allora non ha più disputato una sola partita. I nerazzurri vengono dalla doppia vittoria per 3-2 contro l'Atalanta in campionato e per 1-2 contro la Fiorentina nella finale di Coppa Italia. Terza a 69 punti, due in meno della Lazio e due in più del Milan, l'Inter è già qualificati matematicamente in Champions League anche per l'anno prossimo, a prescindere dal risultato della partita contro il Manchester City. L'Atalanta, quinta in classifica, è infatti a quota 61, a ben otto lunghezze di distanza. E se gli 84 punti della scorsa stagione sono un obiettivo irraggiungibile, la squadra di Inzaghi scavalcando la Lazio può ancora eguagliare la seconda posizione di un anno fa.