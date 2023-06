Alle 20.45 Spezia-Verona: ultimo atto per rimanere in Serie A

La sfida per rimanere in Serie A si gioca stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. O dentro o fuori. Nell'ultima giornata di campionato sia l'Hellas che lo Spezia hanno perso e, viste le nuove regole, sarà spareggio per decidere la terza retrocessione, dopo quelle di Sampdoria e Cremonese. Le due squadre, appaiate al terz'ultimo posto con 31 punti, se la giocheranno in campo neutro. La Lega Serie A ha stabilito infatti, a partire da questa stagione, che scudetto e salvezza non saranno decisi dalla differenza reti ma con una gara secca da 90', niente supplementari, e nel caso i rigori. Un'ultima sfida, quindi, tra i liguri sconfitti all'Olimpico dalla Roma per 2-1, e gli scaligeri battuti 3-1 a San Siro dal Milan, per conoscere il proprio futuro. In attesa del verdetto. Sarà Daniele Orsato a dirigere il match Spezia-Verona. Insieme al fischietto internazionale della sezione di Schio, ci saranno gli assistenti Meli e Colarossi, il quarto ufficiale di gara Massa, al Var ci saranno Irrati e Piccinini.

LaPresse Leonardo Semplici

Semplici: “Se giochiamo così, buone possibilità nello spareggio” Il commento dell'allenatore dello Spezia, Leonardi Semplici, dopo la sconfitta con la Roma: "I ragazzi hanno dato tutto, se giochiamo con questa voglia e determinazione abbiamo buone possibilità in questa appendice. Con il regolamento che c'era prima ci saremmo salvati, ora però bisogna prepararsi al meglio per questa ultima gara". Intanto non arrivano buone notizie per il tecnico, la rosa è ridotta all'osso, con due squalificati, Gyasi e Amian, e sette infortunati di cui nessuno sembra veramente recuperabile. Per il mister si prevedono problemi di formazione oltre alla panchina risicata, sicuramente assenti il portiere Zovko, i difensori Holm, Moutinho, Caldara, i centrocampisti Beck e Bastoni, l'attaccanti Maldini.

getty Marco Zaffaroni