Alle 21 Empoli-Lazio, i biancocelesti vogliono il secondo posto assoluto

Ultima di stagione e la Lazio chiude il suo straordinario campionato in trasferta a Empoli, nuovo ritorno a casa per Maurizio Sarri, ex-allenatore dei padroni di casa. Obiettivo dei biancocelesti: chiudere al secondo posto assoluto, in attesa dell'Inter che giocherà nella stessa giornata alle ore 18.30. La squadra, matematicamente in Champions League l'anno prossimo, affronta la sfida ben consapevole che in caso di vittoria salirà a quota 74 punti, dieci in più dello scorso anno. Sempre in attesa di sapere se il suo allenatore rimarrà a guidare il gruppo o volerà verso altri orizzonti.

Per l'Empoli, si tratta di chiudere la stagione di fronte al suo pubblico, allo stadio Castellani, e festeggiare la permanenza in A. Mister Paolo Zanetti presenta così la sfida: "In campo andrà la squadra che sta meglio. Lo abbiamo sempre fatto e lo faremo fino alla fine. La Lazio è forte, si vede la mano del tecnico sia in fase di possesso che di non possesso. Personalmente ne prendo spunto, la stima per Sarri è alta. Ci misureremo contro la seconda in classifica - sottolinea il tecnico - va detto che siamo sempre stati oltre la zona, ma c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto una crisi di risultati e abbiamo dovuto scavare dentro noi stessi per cercare le motivazioni. Metterei la firma per ripetere una stagione del genere per il futuro. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con noi, c'è dietro tutto un gruppo di persone che sono servite per il nostro scopo".