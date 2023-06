Alle 18.30 Napoli-Sampdoria: partenopei pronti a far festa con la consegna della Coppa

Oggi, al Maradona, prima di Napoli-Sampdoria, verrà consegnato a Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, il premio 'Coach of the Season' della Serie A 2022/2023. Il premio è stato conferito da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive, che ha valutato i tecnici in base a criteri tecnico sportivi, di qualità di gioco oltre che di 'fair play' tenuto durante le gare. L'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha dichiarato: "La stagione di Luciano Spalletti alla guida del Napoli è stata semplicemente straordinaria. La conquista dello storico terzo scudetto dei partenopei è il risultato del grande impegno della società e del lavoro di un tecnico preparatissimo e di grande carisma, capace di integrare al meglio i nuovi arrivati e di valorizzare i calciatori già presenti in rosa. Gli azzurri sono infatti riusciti a imporsi fin dalle prime giornate non soltanto per il risultato, ma anche per il gioco spettacolare, esprimendo un calcio tra i più apprezzati sul piano internazionale".

Alla fine del match verrà consegnata alla squadra del Napoli la Coppa “Campioni d'Italia”, all'interno del Maradona, e subito dopo inizieranno le celebrazioni. Presenti maxischermi allestiti in città, a Piazza del Plebiscito, in Piazza del Mercato e in Piazza Giovani Paolo II, ed altri in provincia. Alle 21 prenderà il via lo show condotto da Stefano De Martino in onda in diretta su Rai 2.

Per la Sampdoria, già in serie B, l'onore di giocare un'ultima sfida al meglio delle possibilità, e il congedo all'amato capitano Fabio Quagliarella.