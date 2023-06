Serie A, Leao firma con il Milan fino al 2028: prenderà 5 milioni di euro a stagione

Rafael Leao ha firmato per restare al Milan fino al 30 giugno 2028 in cambio di 5 milioni di euro a stagione più bonus e con una clausola rescissoria da 175 milioni. Arrivato nell'estate 2019, Rafael ha all'attivo finora 162 presenze, 41 reti e 29 assist con la maglia rossonera. Nella stagione 2021/2022 Leao ha ottenuto il riconoscimento di "miglior calciatore della Serie A". "AC Milan e Rafael proseguiranno il loro cammino insieme", comunica la società rossonera. Uscendo da Casa Milan, il portoghese ha commentato: "Sono contento. L'ultimo desiderio della stagione? Vincere e andare tranquillo a casa".

Leao ha aggiunto, riferendosi al rinnovo del contratto: "Era una cosa che il Milan e io volevamo fare e ora speriamo di fare grandi cose in futuro. La trattativa è stata lunga? È un processo, un accordo. Lo abbiamo raggiunto e sono felicissimo, ora testa al Verona e al prossimo anno perché vogliamo vincere tante cose importanti". E a chi gli chiedeva se terrà la maglia numero 17, lui ha replicato: "Vediamo, è un numero speciale per me, ma vedremo".