"Arbitraggi europei", il Var, l'organico, il tempo effettivo: il designatore Rocchi a tutto campo

Più lineare o più ardua la vita degli arbitri italiani al tempo della tecnologia, di un calcio tricolore che soffre la concorrenza del campionato inglese, di quello spagnolo? Gianluca Rocchi, designatori dei direttori di gara di serie A e B, traccia le linee per il futuro immediato. Ai microfoni di Radio anch'io sport su Radio 1 Rai , (da 24'42'') Rocchi ha rivendicato "arbitraggi più europei" nella stagione appena terminata, "frutto del percorso iniziato due anni fa". Significa "portare questi ragazzi ad avere una linea di arbitraggio più preposta a gare di livello europeo", nel senso di "cercare la fluidità del gioco" senza dimenticare "che il campionato italiano non è la Champions League". L'organico - prosegue - "è da ridurre in maniera drastica, in questo momento siamo quasi 10 arbitri oltre i numeri secondo me corretti. Dobbiamo tornare a 40-42, quest'anno scenderemo di tre ed è per me il lavoro più difficile perché bisogna togliere a qualcuno la A. Ma è come per una squadra di club: più presenze sul terreno di gioco garantiscono l'esperienza".

ansa Sala controllo Var

Sul fronte addetti al Var, Rocchi evidenzia: "Dare voti non è lavoro mio. Sono contento di come hanno lavorato. Come migliorare? Trovando una continuità di rendimento generale più alta". Ed un ringraziamento per la fiducia va anche ai club, "perché mandare dei ragazzi ad arbitrare partite davvero importanti non si può senza l'accettazione di base da parte di chi riceve un servizio". Tecnologia che rappresenta un aiuto concreto per gli arbitraggi: "Se l'avessi avuta disponibile oggi probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno il violino di Garcia perché avrei avuto molta più facilità a risolvere alcuni problemi" dice Rocchi ricordando con una battuta il gesto polemico dell'allenatore francese, all'epoca sulla panchina giallorossa (neo tecnico del Napoli), durante uno Juventus-Roma del 2014 da lui arbitrato.

GettyImages Gianluca Rocchi, designatori degli arbitri di serie A e B