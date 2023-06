Alle 21 Milan-Verona. Veneti alla caccia dei 3 punti per non retrocedere. Segui la cronaca testuale

Qui MIlan

Nonostante sia una partita in cui il Milan non si gioca nulla visto che è già sicuro di un posto in Champions League, contro il Verona, Stefano Pioli mette in campo dal primo minuto i titolari, mandando ancora una volta in panchina quindi le seconde linee, reduci da una stagione non all'altezza.

Festa in casa rossonera, ma non è finita perché una vittoria potrebbe portare ancora più in alto i rossoneri in classifica. Occhio però, perché di fronte ci sarà una squadra che è ancora in piena lotta per la salvezza. Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato contro il Verona e in Serie A, non è mai arrivato a cinque successi consecutivi contro gli scaligeri.

Davanti al pubblico di San Siro il saluto di Zlatan Ibrahimović per l'ultima sua giornata con la maglia rossonera.

Qui Verona

Gara complicata per i gialloblù, che vanno a Milano dai rossoneri già certi della qualificazione Champions.

Il Verona, al momento ha gli stessi punti dello Spezia, impegnato a Roma contro i giallorossi, insieme appaiate al terzultimo posto: nel caso le due squadre concludessero il torneo con gli stessi punti, servirebbe lo spareggio per decretare chi si salverà e chi invece retrocederà in B.

In difesa è pronto il cambio: Cabal, in grande difficoltà nel primo tempo contro l'Empoli, dovrebbe cedere il posto a Ceccherini. L'ex viola è dunque in vantaggio per chiudere il terzetto davanti a Montipò insieme a Magnani e Hien. Faraoni e Depaoli sulle corsie esterne, in mezzo al campo Tamèze, Abildgaard e Sulemana per due maglie, con i primi due in leggero vantaggio. Lazovic partirà dalla panchina, mentre Verdi ha qualche chance in più di affiancare Ngonge sulla trequarti. Dopo il gol di domenica scorsa, Gaich è segnalato in rimonta su Djuric di centravanti