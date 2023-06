Un ex pezzo grosso della Nokia pronto a comprare l'Inter dai cinesi di Suning

L'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus starebbe valutando un'offerta d'acquisto per l'Inter, sempre più al centro dell'interesse degli investitori stranieri anche grazie alla qualificazione alla finale di Champions League in programma il 10 giugno contro il Manchester City. A scriverlo è l'agenzia Reuters. Quella di Istanbul è la prima finale di Champions da quando nel 2016 l'Inter è stata acquistata dal colosso cinese Suning Holdings. Come riferito da due fonti confidenziali all'agenzia Reuters, dopo avere gestito la vendita del Chelsea lo scorso anno, le banche americane Goldman Sachs e Raine Group, quest'ultima specializzata in media, telecom, sport e tecnologia, hanno iniziato a fare da intermediarie rispetto a investitori stranieri interessati alle società italiane di Serie A.

Tra i potenziali acquirenti ci sarebbe appunto Zilliacus, ex pezzo grosso di Nokia. Nel corso di quest'anno l'uomo d'affari finlandese aveva tentato senza successo di rilevare il Manchester United. Come riferito sempre dalle due fonti confidenziali citate da Reuters, le trattative per l'acquisto dell'Inter dovrebbero concludersi entro le prossime quattro settimane, mentre una terza fonte afferma che potrebbero proseguire anche nel mese di luglio. Suning ha però smentito che si sia già in vista di un accordo. "Non c'è nessuna offerta di acquisto in corso", ha dichiarato un portavoce del conglomerato cinese. Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, lo scorso anno aveva dichiarato che la sua intenzione era quella di continuare a investire a lungo termine nella società nerazzurra. Ma resta comunque indiscutibile l'interesse della finanza internazionale verso la squadra milanese, vincitrice per due volte della Champions League, nel 1964, 1965 e 2010, due volte della Coppe Uefa, nel 1991, 1994 e 1998, e due volte della Coppa Intercontinentale, nel 1964 e 1965.

Pur vincendo lo scudetto nel 2021 l'Inter è stata colpita duramente dalle conseguenze della pandemia del Covid, tanto da perdere 140 milioni di euro nel corso della stagione 2021-2022. Per sostenere le proprie finanze l'Inter si è quindi assicurata un sostegno finanziario da 275 milioni di euro da parte di Oaktree Capital Management, società d'investimento statunitense, che scadrà l'anno prossimo. Zilliacus ha tentato di acquistare il Manchester United attraverso una delle sue holding, la XXI Century Capital, ma lo scorso aprile si è dovuto ritirare. Secondo una fonte l'uomo d'affari finlandese avrà bisogno di un partner azionario per cercare di finanziare l'accordo per l'acquisto dell'Inter. A maggio la XXI Century Capital aveva annunciato di essere in trattative con diversi grandi investitori istituzionali di Stati Uniti, Asia e Medio Oriente per raccogliere fondi che le permettessero di entrare nel calcio europeo. E a testimonianza dell'interesse della Serie A italiana per la finanza americana, la società Usa d'investimento RedBird Capital Partners lo scorso anno ha raggiunto un accordo da 1,2 miliardi di euro per acquistare il Milan.