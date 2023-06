Spezia-Verona: dopo le polemiche lo spareggio salvezza si giocherà a Reggio Emilia

Si cambia, dal Friuli all'Emilia-Romagna. Dietrofront sullo stadio che ospiterà lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona: la sfida per rimanere in Serie A si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e non alla Dacia Arena di Udine . La decisione è stata confermata dalla Lega Serie A con una nota: la sfida prevista domenica prossima inizierà alle 20.45.

L'opzione dello stadio in cui giocano i bianconeri di Sottil era stata messa sul banco degli imputati al punto da portare a un'interpellanza urgente dell'ex ministro Orlando e a innescare le proteste del presidente della Regione Liguria, Toti, e del sindaco di La Spezia, Peracchini.

"La Lega di Serie A ha scelto la Dacia Arena di Udine per per lo spareggio salvezza tra Spezia ed Hellas Verona", una scelta "che pone un concreto problema di sicurezza a causa del sovrapporsi dei percorsi delle tifoserie per una parte consistente del tragitto", aveva sottolineato sui social Orlando. "Con un'interpellanza urgente ho chiesto ai ministri competenti quali iniziative intendano assumere presso le autorità sportive per definire una nuova sede che consenta lo svolgersi dello spareggio in condizioni di sicurezza e senza rischi per l'incolumità di tifosi e forze dell'ordine".