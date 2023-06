Serie B: alle 20.30 Cagliari-Bari, primo capitolo della contesa che deciderà la terza promossa in A

L'esigenza dei padroni di casa di aggredire il match, per provare a portare a casa una vittoria contro la maggiore tranquillità degli ospiti. Che potrebbero accontentarsi di due pareggi nel doppio atto della sfida. In palio il balzo nella massima serie, già conquistata da Frosinone e Genoa. Fischio d'inizio alle 20.30 per questa Cagliari-Bari, spareggio torrido con “baricentro a Sud”.

Dall'altro c'è Walid Cheddira che con i suoi 22 centri stagionali sta contribuendo alla cavalcata del Bari di mister Michele Mignani. Ritorno previso per domenica al San Nicola, casa del Bari che partirà con il vantaggio della migliore posizione in classifica nella regular season: in caso di due pareggi, o parità di gol tra andata e ritorno, saranno i pugliesi a salire di categoria (non ci saranno supplementari o rigori nella gara di ritorno). Cagliari dunque costretto a segnare un gol in più degli avversari in questo doppio confronto che vale presente e futuro. Un duello tutto da gustare.