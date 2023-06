Atletica azzurra sul tetto d’Europa: conferme, sorprese e piccole delusioni di un risultato storico

Non era mai accaduto in 38 anni di storia della competizione continentale: la squadra italiana ha concluso i Giochi Europei 2023 al primo posto davanti alla Polonia e alla Germania. Già, perché la manifestazione, nata dalla felice intuizione proprio di un italiano, Bruno Zauli, all’epoca presidente della Federazione internazionale di Atletica leggera, vide la luce nel lontano 1965 con il nome di Coppa Europa, definizione rimasta invariata fino al 2009, per poi diventare Campionato di atletica leggera per nazioni, competizione nella quale gareggiano 16 atleti, uno per ogni squadra, con l’assegnazione di 16 punti al primo, 15 al secondo e così via fino a un solo punto per il sedicesimo atleta.

Un risultato importante, non soltanto perché conferma e migliora la seconda piazza ottenuta lo scorso anno dietro alla Polonia- quest’anno paese ospitante dell’evento- ma anche per le modalità con le quali la squadra azzurra ha realizzato i 426,5 punti totali, staccando di 24 la seconda classificata e di 39 punti la nazione giunta terza e conquistando in totale 14 medaglie: 6 ori, 5 argenti e 3 bronzi, nonostante alcune assenze di prestigio, prima fra tutte quella di Marcell Jacobs costretto ancora una volta al forfait per recuperare dai problemi fisici dell'ultimo periodo.

Ci sono state nel complesso belle conferme, qualche sorpresa positiva e alcune piccole delusioni.

La squadra ha ritrovato l'oro Olimpico di Tokyo 2020 nel salto in alto (nonché capitano) Gianmarco Tamberi: la sua prestazione 2,29, all'esordio stagionale, lascia ben sperare per i Mondiali in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto 2023.

Conferma anche per Samuele Ceccarelli vincitore dei 100 metri piani con il tempo di 10.13 . Il velocista azzurro ha eguagliato il primato personale ottenuto al Golden Gala di Firenze, dimostrando di essere sprinter che non soffre gli appuntamenti importanti, sebbene nella sua prestazione allo stadio Slaski di Cracovia, ha acutamente osservato Stefano Tilli (campione europeo indoor dei 60 metri piani a Budapest 1983), “si sia scomposto e abbia perso l’assetto ottimale di corsa negli ultimi 20 metri”, segno che il 23enne di Massa ha ampi margini di miglioramento.

Belle certezze, più che conferme, sono arrivate da Zane Weir che ha vinto l'oro nel getto del peso. Da Alessandro Sibilio che è arrivato primo nei 400 ostacoli con il nuovo record dei Campionati, il 24enne, già campione europeo under 23 a Tallin nel 2021, ha compiuto il giro di pista in 48”14. Da Sara Fantini vincitrice nel lancio del martello che con la misura di 73.26 ha eguagliato il primato personale e migliorato i suoi precedenti piazzamenti nelle competizioni continentali Dal giovanissimo Mattia Furlani splendido argento nel salto in lungo, qui la sua intervista , il classe 2005 ha realizzato la misura di 7.97 metri, dietro solo al campione olimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou. E da Ayomide Folorunso, anche lei seconda, nei 400 ostacoli donne.

Larissa Iapichino, sebbene non brillantissima: “Per me è stata una giornata no, ma sono contenta di aver portato punti importanti alla squadra”, ha comunque ottenuto la medaglia di bronzo.

Le delusioni sono state quelle di Filippo Tortu autore di una prova opaca chiudendo al terzo posto la sua serie con il tempo di 20”61 i 200 metri; della sfortunata staffetta 4x100 donne dove le Azzurre hanno perso il testimone nel cambio tra Kaddari e Bongiorni; tuttavia, grazie al recupero del bastoncino e alle squalifiche di alcune squadre, sono riuscite a portare a casa 5 punti importanti per la classifica.

Un po’ d’amaro in bocca lo ha lasciato la 4x100 uomini pur conquistando l'argento, grazie alla squalifica della Gran Bretagna che aveva chiuso seconda, non ha però centrato, come era nei desideri, la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Per la precisione, però, occorre ricordare che quella che è scesa in pista è stata una composizione inedita e mai provata nemmeno in allenamento: Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli, Marco Ricci e Filippo Tortu. Il quartetto ha dovuto fare a meno di Fausto Desalu, campione olimpico con Patta, Jacobs e Tortu a Tokyo, per un problema muscolare comparso prima dell'inizio della gara. È stata questa la seconda assenza della staffetta oro olimpico dopo quella di Marcell Jacobs. Il tempo ottenuto, 38.47, dimostra tuttavia la vivacità e la ricchezza del vivaio azzurro e fa ben sperare in ulteriori successi per il prossimo futuro, soprattutto con un recuperato Marcell Jacobs.