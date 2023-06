Campionato Europeo di calcio maschile UEFA Under 21, si parte il 21 giugno

Si inizia mercoledì 21 giugno, la 24esima edizione dell'Europeo Under 21 va in scena in Romania e Georgia e si concluderà sabato 8 luglio. 16 le Nazionali in campo, divise in 4 gironi: l'Italia di mister Nicolato è nel gruppo D con Francia, Svizzera e Norvegia. Cinque le città prescelte dove si disputeranno i match del torneo: in Romania, Bucarest e Cluj-Napoca, Tbilisi, Batumi e Kutaisi per la Georgia. Passano ai quarti le prime due squadre di ogni gruppo, ma l'Europeo oltre ad essere un torneo di per sé importante - tutti gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati sui campioni del futuro - assume rilevanza anche perché c'è in palio il i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Oltre alla Francia, qualificata di diritto in qualità di Paese ospitante, saranno ammesse altre tre Nazionali (esclusa l'Inghilterra, che non può qualificarsi ai Giochi). Se la Francia dovesse raggiungere le semifinali, si qualificherebbero automaticamente a Parigi 2024 le altre tre semifinaliste. Se invece i Bleus non dovessero piazzarsi tra le prime 4 dell'Europeo, si qualificherebbero alle Olimpiadi le due squadre finaliste più la vincente del playoff olimpico tra le due semifinaliste sconfitte, che di disputerebbe venerdì 7 luglio alle 21 o sabato 8 luglio alle 15 a Bucarest. Detentrice del trofeo è la Germania, vittoriosa nell'edizione disputata in Ungheria e Slovenia, l'Italia portò a casa il successo nel 2004. Finale programmata sabato 8 luglio a Batumi.