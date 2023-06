Carla Elvira Dall'Oglio, la prima moglie di Berlusconi: "Grande uomo e straordinario papà"

"Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario padre per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme": con questo necrologio sul Corriere della Sera Carla Elvira dall'Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi, ricorda l'ex presidente del Consiglio deceduto ieri. "Un abbraccio infinito" è la conclusione della mamma di Marina e Pier Silvio, una donna che ha mantenuto riserbo assoluto per tutti questi anni.

I due si erano sposati nel 1965 dopo un anno di fidanzamento, un matrimonio senza crisi conclamate per una quindicina d'anni, fino al momento in cui Silvio conobbe Miriam Raffaella Bartolini, conosciuta con il nome d'arte di Veronica Lario, 20 anni più giovane di lui. Il colpo di fulmine che mise fine al primo matrimonio avvenne al Teatro Manzoni, di proprietà del cavaliere, durante la rappresentazione del Magnifico Cornuto. Nel 1985 divorziò da Carla Elvira senza clamore, e mantenne con lei un rapporto di rispetto e amore condiviso per i loro figli.