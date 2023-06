Caso Cospito: la procura generale di Torino chiede l'ergastolo per l'anarchico

Ergastolo e isolamento diurno per 12 mesi. E' la richiesta avanzata dal procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, per Alfredo Cospito nell'ambito per processo d'appello-bis, ripreso oggi a Torino.

La causa è dedicata al ricalcolo della pena per uno solo degli episodi contestati, l'attentato - il 2 giugno 2006 - alla scuola Allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo) avvenuto nel 2006. Per Anna Beniamino la richiesta è stata di 27 anni e un mese.

''Non è una richiesta fatta a cuor leggero, senza ponderazione e senza sofferenza, una certa dose di sofferenza umana - ha osservato Saluzzo - e vi posso assicurare che l'atteggiamento della procura generale non è di vendetta dello Stato nei confronti di Cospito: lo Stato non ha nulla di chi cui vendicarsi contro Cospito, lo Stato non si vendica nei confronti di alcuno, il rappresentante dello Stato che in questo caso è la procura generale non ha atteggiamenti preconcetti, l'unica valutazione è sui fatti".

Richiamando il pronunciamento della Corte Costituzionale che, interpellata dai giudici torinesi sull'eccezione di legittimità riguardante la 'lieve entità' lo scorso 18 aprile si era espressa a favore del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti consentendo, quindi, una sentenza alternativa all'ergastolo, il pg ha osservato: '' La Corte costituzionale ha aperto la strada alla possibilità di bilanciare attenuanti e aggravanti anche per il reato di strage politica. Ma non siamo qui per fare sconti se non quando gli sconti sono dovuti, fondati e meritati e Cospito non merita nulla''.