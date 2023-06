Caso Santanchè, un ordine del giorno getta scompiglio nella maggioranza

E' solo un parere del governo, su un ordine del giorno relativo al decreto Lavoro: apparentemente, una minuzia parlamentare.

Ma cade su un terreno già teso e scatena una ridda di polemiche.

Si tratta del parere favorevole dell'esecutivo - con il conseguente via libera della maggioranza - all'ordine del giorno presentato dal Pd che impegna il governo stesso “ad adottare ogni iniziativa utile al fine di potenziare i controlli sull'utilizzo appropriato della cassa straordinaria Covid, così come delle altre provvidenze previste durante la fase della pandemia e per sanzionare gli operatori che ne avessero usufruito in maniera fraudolente, recuperando con la massima sollecitudine gli importi illecitamente percepiti”.



Il riferimento alle polemiche sulla ministra del Turismo Daniela Santanché e sulla gestione delle sue aziende è palese.

Le accuse sono gravi e sono oggetto di inchieste da parte della Consob e della Procura di Milano: dal falso in bilancio al mancato pagamento dei dipendenti, fino appunto allo scorretto utilizzo dei fondi erogati alle imprese durante la pandemia, mai restituiti. Nel testo dell'ordine del giorno si cita esplicitamente l'inchiesta della trasmissione Rai Report e la "Visibilia Editore, società quotata in Borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dalla senatrice Santanchè".

Dopo il voto, il sospetto che parti della maggioranza abbiano messo da parte l'ostentato sostegno alla ministra è immediato.

L'opposizione esulta. “La Santanchè scappa dalla Camera ma intanto maggioranza e Governo la scaricano in tempo zero votando il nostro Odg su Visibilia e cassa integrazione. A sfiduciare la Ministra ci hanno già pensato loro”, scrive su Twitter la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga. “Ci sono ministri che si sono dimessi per fatti ben meno gravi”, chiosa la segretaria del Pd Elly Schlein. “La Santanchè non può continuare a ricoprire il ruolo di ministro del Turismo. Oggi abbiamo avuto la riprova che anche i parlamentari di maggioranza la stanno abbandonando a sé stessa", rincara la vicepresidente del M5s Alessandra Todde.

Ma anche qualche esponente della Lega sembra prendere le distanze dalla ministra: "Se dovessero arrivare evidenze di irregolarità è giusto che Santanchè si prenda le sue responsabilità. Intanto ascoltiamo cosa dice in Aula”, dice Andrea Crippa, deputato del Carroccio.

Poco dopo scatta la difesa dei partiti di maggioranza, sia pure con toni diversi.

“Tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ribadisce la piena fiducia e il totale sostegno al ministro del Turismo Daniela Santanchè. Il Pd come al solito, non capisce o fa finta di non capire” dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Si tratta di semplice chiacchiericcio e dell’ennesima fake news", aggiunge il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. Un poco più sfumato il commento di Matteo Salvini: "Io mi fido dei colleghi con cui lavoro, si è colpevoli dopo tre gradi di giudizio, non è una trasmissione di sinistra o un giornale di sinistra che possono decidere".

Alla fine è la stessa Santanché a stemperare le polemiche: “Hanno fatto bene, sono d'accordo”, dice ai giornalisti, "mi sembra giusto che il governo faccia la sua parte. Quando verrò qui mercoledì non avrò problemi". Appuntamento dunque al 5 luglio per la resa dei conti in Parlamento.