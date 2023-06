Centinaia di oppositori bielorussi si addestrano in Polonia per rovesciare militarmente Lukashenko

Secondo quanto riportato dal quotidiano londinese Times, diverse centinaia di profughi oppositori bielorussi, costretti a lasciare il proprio Paese, si stanno addestrando militarmente in Polonia per rovesciare militarmente il regime di Alexander Lukashenko.

Ad organizzare i corsi di addestramento militare a Poznan, sono dei membri della formazione di opposizione bielorussa BYPOL, composta da ex ufficiali dell'intelligence che hanno lasciato il paese sullo sfondo delle elezioni del 2020. Le autorità bielorusse hanno riconosciuto BYPOL come formazione estremista.

Il gruppo BYPOL ha rivendicato la responsabilità del sabotaggio contro l'aereo radar A-50 delle forze aerospaziali russe presso l'aeroporto di Machulishchi. L'attacco è avvenuto alla fine di febbraio 2023.

Il leader della BYPOL Aleksandr Azarov ha affermato che alcuni gruppi si stanno addestrando in Polonia da diversi mesi.

“Mia figlia non sa che sono qui. Le ho detto che andavo fare un torneo di paintball. Sono venuto qui per prepararmi alla battaglia per la Bielorussia", ha detto al corrispondente di Times un volontario di 42 anni con il nick Predator.

Un altro membro della formazione, un elettricista di 60 anni con il nick Nonno, ha detto che hanno cercato di protestare pacificamente, ma "uno stato non è mai diventato libero e indipendente senza spargimento di sangue".

"La chiamo una diaspora militante", ha detto Storno, un istruttore ed ex soldato. Secondo lui, la forza della formazione sta crescendo di giorno in giorno.

Lo scorso 1° giugno, il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha affermato che l'Occidente sta preparando uno scenario per il cambio di potere con l’uso di forza nel suo paese. Secondo lui, "membri di gruppi armati illegali" vengono addestrati in Polonia, Lituania e Ucraina, e "si tenta di creare cellule estremiste dormienti" in Bielorussia.