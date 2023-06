Cercasi badante per marito annoiato: l'appello e il decalogo della blogger russa

Un’imprenditrice russa, blogger di successo della regione russa del Tatarstan, molto impegnata sul lavoro, sta cercando qualcuno che badi a suo marito. L’uomo è in ottimo stato di salute, ma è un nullafacente che sta sempre a casa. La donna, che si chiama Diana Valieva, confessa di amare molto il marito, ma di non riuscire dedicargli tempo per i troppi impegni della sua giornata lavorativa. Per questo vuole mettere vicino al suo uomo una persona di fiducia che gli tenga compagnia e lo distragga, per non farlo annoiare troppo.

I criteri di selezione i coniugi li hanno decisi insieme, e queste sono le ferree regole da rispettare.

Il contratto è a tempo pieno con l’orario di lavoro dalle 8 alle 20.00

L'orario di lavoro include 2 passeggiate sul territorio del podere

3 volte al giorno - mattina, pomeriggio e sera - il/la badante dovrà ricordare al distrattissimo marito di inviare foto alla moglie

Assicurare al marito il riposo pomeridiano, non oltre 2 ore di sonno

Versare 3 bicchieri di superalcolici al giorno

2 ore al giorno di gioco al biliardo e Xbox

Assistere con lui alle partite di hockey, facendo anche commenti (obbligatorio conoscere gergo sportivo)

Raccontare barzellette su Pierino

2 volte la settimana cucinare tortellini

Ma soprattutto, lodare il marito e complimentarsi con lui.

Che sia uno scherzo o un trucchetto acchiappa-clic è probabile, ma intanto c'è stato un boom di domande, soprattutto da parte di uomini. Lo stipendio, dice la coppia, oscilla tra i 1.200 e i 2.400 euro, assicurazione medica e contributi inclusi. In tutto sono già arrivate 200 domande, ma la blogger capofamiglia non ha ancora fatto in tempo ad esaminarle tutte. Troppi impegni di lavoro.