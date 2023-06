Chiusura positiva per le Borse europee, Wall Street contrastata

Borse europee positive in chiusura di seduta, nonostante le indicazioni in arrivo al Forum delle banche centrali di Sintra, in Portogallo. Dove sia la presidente della Bce Lagarde sia quello della Federal Reserve Powell cancellano ogni possibile speranza in un'imminente fine della stretta monetaria: il contesto, dicono, è ancora restrittivo, serviranno altri rialzi dei tassi perché l'inflazione resta troppo elevata. Milano a +0,87%, guadagnano tra i 5 e i 6 decimi di punto Londra e Francoforte, oltre un punto percentuale Parigi.

Tra i settori, a Piazza Affari male i titoli bancari e l'energia. Corrono invece gli industriali e il settore tecnologico.

Contrastate invece le Borse americane: in lieve calo l'indice Dow Jones, appesantito dalle parole di Powell sui probabili nuovi rialzi dei tassi in arrivo, mentre continua il rimbalzo del Nasdaq, ancora sostenuto dal recupero dei titoli delle big tech.

Sul fronte materie prime, sale il prezzo del petrolio, con il Brent che ripassa sopra i 74 dollari al barile, mentre ripiega di oltre il 2% il gas naturale, a 33,67 euro al megawattora.