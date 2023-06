Morte Rebellin, fermato l'autotrasportatore tedesco che lo investì e lo uccise

Indagini a una svolta. Wolfgang Rieke, 62 anni, l'autotrasportatore tedesco che ha investito e ucciso il 30 novembre dello scorso anno l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin , 51 anni, è stato individuato a seguito di un mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Vicenza. Lo ha comunicato la Procura della Repubblica del capoluogo veneto. Il camionista è in stato di fermo nel carcere Münster, in Germania. Secondo l'ordinanza, si legge nella nota, il decesso di Rebellin "è da imputare esclusivamente ad una pluralità di norme comportamentali da parte di Rieke".

Rebellin era in sella alla bicicletta quando è stato travolto da un camion, nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino. Il ciclista aveva vinto in carriera, tra l'altro, una Amstel Gold Race, tre edizioni della Freccia Vallone, e una tappa del Giro d'Italia. Argento ai Giochi di Pechino, la medaglia gli fu poi revocata per una positività al doping. Aveva chiuso la carriera con la partecipazione alla Veneto Classic.