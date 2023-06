Una frana nella provincia dello Sichuan, nel sud-ovest della Cina, ha causato 14 morti e cinque dispersi, ha detto il governo locale.

La frana "è avvenuta in alta montagna" in una fattoria nella foresta vicino alla città di Leshan, ha dichiarato il governo in un comunicato, aggiungendo che "le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso con urgenza".