Cina-Usa: due linguaggi diplomatici a confronto

Il presidente cinese Xi Jinping decide all'ultimo momento di ricevere il segretario di stato Antony Blinken e sembra che attraverso le sue parole si possa intravedere un timido disgelo nelle relazioni tra USA e Cina che hanno toccato il punto più basso dal 1979 prima che l'anima delle riforme economiche in Cina, Deng Xiaoping cominciasse a guardare verso l'America con occhi nuovi. La visita di Blinken di oggi si è svolta in due giornate attraverso colloqui con le massime autorità della Repubblica Popolare Cinese. Resta rigida la posizione cinese su Taiwan ma il confronto è stato definito franco e costruttivo su gli altri punti in agenda anche dall'amministrazione Biden.

"È necessario scegliere tra dialogo e confronto nonché tra cooperazione e conflitto". Wang Yi, il capo della diplomazia cinese, ha pronunciato parole chiare nel corso dell'incontro con il segretario di stato americano.

Ieri Blinken è atterrato in una Pechino bollente, oltre 39 gradi i picchi delle temperature estive in una città e in un paese inquinato, dove i cambiamenti climatici incalzano come nell'altro gigante asiatico, l'India, e come pure nel resto del mondo: in Cina la velocità della crescita economica degli ultimi quarant’anni , di certo non ha favorito il rispetto del pianeta e dell’ecosistema naturale. E del resto le politiche ambientali sono in evidenza nell’agenda dei colloqui tra Blinken e le autorità del governo cinese insieme alla tecnologia (poco di fatto sulla cooperazione USA-Cina in questo settore) e alla questione Taiwan, un nodo che resta da sciolgliere. La prima immagine che resta impressa di questa visita, nel primo incontro di ieri tra il segretario di stato americano e il ministro degli Esteri cinese Qin Gang , ha già di per sè un forte impatto simbolico: Antony Blinken e il ministro degli esteri cinese davanti alle rispettive bandiere dei propri paesi: Qin Gang per primo offre la mano a Blinken per la consueta stretta, ma Blinken in un primo momento sembra non accorgersi del gesto o comunque esita, creando un sottile imbarazzo in un passaggio certamente inevitabile nel protocollo diplomatico.

Sembrano condensati tutti in questa immagine i motivi di contrasto tra i due paesi, ma anche il diverso approccio al dialogo di USA e Cina: Blinken arriva a Pechino per distendere i rapporti con la seconda potenza del mondo di cui Washigton non può più fare a meno, ma i linguaggi diplomatici e culturali, prima ancora che politici, non collimano. Un pallone areostatico avvistato a febbraio nei cieli americani, usato a scopo di spionaggio secondo il Pentagono, o addirittura sfuggito al controllo e dunque in maniera "avventata" da parte cinese secondo Washington , ha provocato il rinvio della visita dell'alto diplomatico americano nella capitale cinese alimentando un clima di tensione già esistente e già seriamente compromesso dal viaggio avvenuto sei mesi prima della speaker della Camera USA Nancy Pelosi a Taiwan. Proprio Taiwan, l'isola che Pechino considera una provincia ribelle, parte inalienabile del territorio cinese, mentre gli USA ne appoggiano i valori democratici, pur mantenendo ben saldi, in nome della realpolitik, i rapporti diplomatici con Pechino, mentre siedono allo stesso tavolo del Consiglio di Sicurezza dell’ONU insieme alla Repubblica Popolare Cinese.

E proprio su Taiwan e sugli equilibri nel Pacifico si concentrano i motivi del contendere: alla visita della Pelosi nell’isola del Mar Cinese Meridionale sono seguite diverse esercitazioni militari cinesi che molti analisti di strategia bellica hanno minimizzato, considerandole esibizioni muscolari quasi “innocue”, sebbene nel frattempo Pechino continui a intensificare gli investimenti per modernizzare il PLA (People Liberation Army), l’Esercito Popolare di Liberazione e soprattutto la PLAN, (People Liberation Army Navy), la Marina Militare Cinese. Le navi militari cinesi che si aggirano nello Stretto sarebbero oltre 500, mentre la Shandong, la prima portaerei interamente costruita in Cina presidia quelle acque per lanciare soprattutto un messaggio simbolico. Il mondo intero nel frattempo si augura che non soffino venti di guerra veri e propri in quei mari e che si prenda coscienza del pericolo nucleare che gi' incombe in Europa, già sottolineato da Xi Jinping, nel documento sulla pace riproposto a livello internazionale in occasione della visita del presidente cinese a Mosca. Scenari per una pace possibile su cui stanno lavorando anche altri paesi, a cominciare da alcuni del Brics, come il Brasile, mentre altri come quelli centroasiatici ex sovietici o alcuni del continente africano si vanno via via compattando insieme a Pechino in un potenziale asse anti atlantista. Il presidente brasiliano Lula è in arrivo in Italia per incontrare il papa : anche lui sembra voglia ritagliarsi un ruolo importante nella mediazione sulla pace in Ucraina, quasi da premio Nobel secondo alcune indiscrezioni, una pace che potrebbe essere a rischio anche in altre aree nel resto del mondo