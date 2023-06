Antony Blinken dopo l'incontro con Xi Jinping: "Non sosteniamo l'indipendenza di Taiwan"

"Sono stati fatti progressi e raggiunti accordi su alcuni temi specifici", un risultato "molto buono". È una dichiarazione vaga quella diffusa dal presidente cinese Xi Jinping dopo l'incontro con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, ma comunque segna un possibile primo allentamento delle tensioni tra le due potenze, divise su molte questioni. Tra queste, la più delicata è sicuramente quella che riguarda Taiwan, isola autogovernata rivendicata da Pechino, ma ci sono anche la rivalità tecnologica, le sanzioni americane contro i giganti digitali cinesi, il commercio, la repressione della minoranza musulmana degli uiguri in Cina, le rivendicazioni cinesi nel Mar Cinese Meridionale.

Blinken è stato ricevuto nel Palazzo del Popolo di Pechino durante il secondo giorno della sua visita in Cina, la prima in quasi cinque anni per un capo della diplomazia statunitense, dopo un colloquio nelle ore precedenti con Wang Yi, il più alto funzionario del Partito comunista cinese per gli affari esteri

“Sia gli Stati Uniti che la Cina hanno l'obbligo di gestire questo rapporto in modo responsabile”, ha poi detto Blinken in un punto stampa "in questo modo serve i migliori interessi degli Stati Uniti, della Cina, anzi del mondo. Ho avuto un'importante conversazione con il presidente Xi Jinping e ho avuto discussioni sincere, sostanziali e costruttive con le mie controparti, il direttore Wang Yi e il consigliere di Stato Qin Gang. Apprezzo l'ospitalità offerta dai nostri ospiti. In ogni incontro, ho sottolineato che l'impegno diretto e la comunicazione sostenuta ai livelli senior è il modo migliore per gestire responsabilmente le nostre differenze e garantire che la concorrenza non si trasformi in conflitto. E ho sentito lo stesso dalle mie controparti cinesi. Siamo entrambi d'accordo sulla necessità di stabilizzare maggiormente la nostra relazione".

“Non sosteniamo l'indipendenza di Taiwan”, ha detto, "rimaniamo contrari a qualsiasi modifica unilaterale allo status quo da entrambe le parti. Continuiamo ad aspettarci la risoluzione pacifica delle divergenze tra le due sponde dello Stretto".

“Abbiamo anche parlato delle azioni e della retorica sempre più sconsiderate della Corea del Nord - ha aggiunto - tutti i membri della comunità internazionale hanno interesse a incoraggiare Pyongyang ad agire in modo responsabile, a smettere di lanciare missili, iniziare a impegnarsi nel suo programma nucleare. E la Cina è in una posizione unica per spingere i nord-coreani a impegnarsi nel dialogo e a porre fine al suo comportamento pericoloso”

“Nei miei incontri ho anche discusso dei diritti umani”, ha proseguito Blinken, "gli Stati Uniti e la comunità internazionale rimangono profondamente preoccupati per le violazioni dei diritti, anche nello Xinjiang, in Tibet e a Hong Kong. Ho anche sollevato specificamente cittadini statunitensi detenuti ingiustamente e coloro che devono affrontare divieti di uscita. Lì non è una priorità più importante per me della sicurezza e del benessere dei cittadini statunitensi all'estero, e continuerò a lavorare intensamente per garantire il loro rilascio e il loro sicuro ritorno a casa". Ha infine affermato di avere “invitato il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Chen Gong a visitare Washington, e lui ha accettato di venire in un momento reciprocamente adatto”.

"Nessuna delle due parti può modellare l'altra secondo i propri desideri, tanto meno privare l'altra del suo legittimo diritto allo sviluppo", avrebbe detto invece Xi all'ospite, stando a quanto riferisce l'emittente statale China Central Television: la Cina, “spera sempre che le relazioni Cina-Usa siano sane e stabili e che i due paesi possano superare tutte le difficoltà e trovare il modo giusto per per andare d'accordo tra loro, caratterizzato da rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti. Si spera che gli Stati Uniti adottino un atteggiamento razionale e pragmatico e vengano incontro alla Cina e mettano in atto azioni per stabilizzare le relazioni e migliorare la situazione dei rapporti sino-americani".