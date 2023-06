Cisgiordania: drone israeliano elimina una "cellula terroristica", uccisi 3 palestinesi

Un drone dell'esercito israeliano ha colpito "una cellula terroristica all'interno di un'auto sospetta", uccidendo i 3 occupanti palestinesi, dopo che questa aveva compiuto una "sparatoria nei pressi della cittadina di Jalamah", non distante da Jenin, in Cisgiordania. Lo ha detto il portavoce militare israeliano secondo cui la cellula "aveva condotto ultimamente una serie di attacchi a colpi d'arma da fuoco" nei confronti di comunità ebraiche in Cisgiordania, come riporta l'agenzia Wafa. I media israeliani hanno detto che a bordo dell'auto, l'esercito ha trovato 3 fucili d'assalto.

Una dichiarazione congiunta dell'IDF e dello Shin Bet ha affermato che l'intelligence dell'agenzia di sicurezza interna aveva localizzato la cellula terroristica in tempo reale mentre stava per compiere un attacco vicino a Jalma nella regione di Menashe. L'utilizzo di droni da parte dell'Idf è generalmente rivolto a prendere di mira terroristi o cellule lanciarazzi a Gaza.