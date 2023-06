Classifica Atp: Djokovic leader, Sinner al nono posto, best ranking per Musetti

Il ranking ATP sorride sempre al serbo Novak Djokovic, che si conferma al numero 1 della classifica con 7595 punti, seguito a stretto giro dallo spagnolo Carlos Alcaraz con 7125.

Nella top ten entra, dopo il trionfo sull'erba di Stoccarda, l'americano Frances Tiafoe, che con i punti incamerati al torneo tedesco diventa il numero 10. L'altoatesino Jannik Sinner resta stabile al nono posto, nonostante la sconfitta nei quarti di finale del torneo di ‘s-Hertogenbosch, ma Tiafoe è a un passo.

Per quello che riguarda gli altri tennisti italiani, Musetti, grazie al percorso compiuto proprio sull’erba teutonica, battuto da Tiafoe nei quarti di finale, ha ottenuto il best ranking in carriera: n.16. Il carrarino, che a Stoccarda ha vinto la prima partita Atp sull'erba e raggiunto i quarti di finale, ha guadagnato una posizione.

Brutte notizie per il nostro Matteo Berrettini, uscito di scena nel primo turno di Stoccarda e ritiratosi dal Queen’s, ha visto la sua classifica crollare. Un forfait che gli costa ben 13 posizioni. Dopo 4 anni il romano esce dalla top-30 e si ritrova n.34 del mondo. Scala lentamente la classifica anche Lorenzo Sonego, ora 39mo, guadagnando due posizioni.